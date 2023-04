Calcio. US Catanzaro, il ringraziamento del club al Potenza calcio

L'US Catanzaro desidera esprimere la propria gratitudine nei confronti del Potenza Calcio per la calorosa accoglienza e la cordiale ospitalità ricevute durante l'ultima partita.

La straordinaria accoglienza dimostrata dal club di Potenza ha consolidato il legame di stima e amicizia che esiste tra le due squadre, rendendo ancora più emozionante una giornata che ha visto i valori sportivi espressi in modo eccellente sia in campo che sugli spalti. L'US Catanzaro invia un forte incoraggiamento al Potenza per la partecipazione ai play-off.

La partita di ieri ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa unire le persone e creare legami indelebili. L'US Catanzaro è orgogliosa di poter contare sulla collaborazione e la solidarietà di club come il Potenza Calcio, e auspica di poter continuare a condividere con loro momenti di grande passione e divertimento sul campo.

In un momento in cui la competizione spesso si trasforma in rivalità, è stato molto gratificante vedere come i due club abbiano saputo mantenere un clima di rispetto reciproco, dimostrando che il fair play e la correttezza sono ancora valori fondamentali nello sport.

Ancora una volta, l'US Catanzaro ringrazia il Potenza Calcio e i suoi tifosi per l'accoglienza riservata e augura loro il meglio per il futuro, nella speranza di poter incontrare presto di nuovo questa squadra amica sul campo.