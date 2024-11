Calcio, US Catanzaro: soddisfazione per i riconoscimenti nel Gran Galà del calcio

Il club giallorosso attraverso una nota ufficiale esprime grande soddisfazione per i premi ricevuti nel corso della importante manifestazione sportiva

La società US Catanzaro 1929 esprime con orgoglio e soddisfazione il proprio plauso per il prestigioso riconoscimento assegnato al presidente Floriano Noto nell’ambito della tredicesima edizione del Gran Galà del Calcio, svoltosi a Latina.



Il nostro presidente è stato premiato come “miglior Presidente della Serie B”, un titolo che è il giusto riflesso del lavoro straordinario svolto da Floriano Noto che, assieme ai suoi fratelli, ha saputo riportare le Aquile nel calcio che conta, con una gestione societaria esemplare e una visione strategica orientata alla crescita e alla valorizzazione non solo della squadra ma di tutto il territorio.



Tale riconoscimento è motivo di orgoglio non soltanto per il club, ma per tutta la comunità giallorossa che vede nel presidente un punto di riferimento e un modello di leadership.

La società esprime soddisfazione anche per il premio assegnato a Nino Scimone, nominato miglior team manager della Serie B.



Questo riconoscimento rende merito a un professionista che, con il suo impegno quotidiano e la sua meticolosità, riveste un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nella gestione di tutte le attività legate alla prima squadra.

Un particolare apprezzamento va anche ad Andrea Fulignati, premiato come miglior portiere della cadetteria, uno dei protagonisti assoluti della promozione in Serie B e artefice di un eccellente campionato con i giallorossi nella scorsa stagione.



Con le sue prestazioni di altissimo livello, Fulignati ha dimostrato non solo grande talento, ma anche determinazione e professionalità, contribuendo in maniera decisiva ai nostri successi sportivi.

Questi premi testimoniano il valore di un progetto che, attraverso l’impegno e il lavoro di squadra, punta a risultati sempre più ambiziosi.