Calcio: US Catanzaro - Stefano Scognamillo, la roccia difensiva che sfida la Serie B - ecco il suo commento. Video

Dal Cuore della difesa all'US Catanzaro, il commento di un Campione

L'US Catanzaro ha iniziato il campionato in modo eccezionale, e uno dei protagonisti indiscussi di questa solida stagione è Stefano Scognamillo, un elemento chiave della difesa. In un'intervista a Scognamillo ha condiviso le sue impressioni su come va la stagione, i cambiamenti nel ruolo e le prospettive per il futuro.

Stefano Scognamillo ha esordito parlando dell'inizio di campionato: "Siamo partiti nel migliore dei modi. Mi trovo bene, come l'anno scorso. Abbiamo un reparto difensivo forte e siamo molto uniti."

Una domanda importante è stata la differenza tra la Serie C e la Serie B. Scognamillo ha notato che la categoria è differente, ma ha sottolineato che negli ultimi tempi non hanno riscontrato particolari difficoltà, grazie al loro gioco offensivo e alle occasioni create.

Un aspetto interessante è il cambiamento del ruolo di Scognamillo in una difesa a quattro. Lui ha confermato che si trova bene in questa nuova posizione, e il supporto del mister è stato fondamentale per adattarsi al meglio.

Riguardo alle prestazioni, Scognamillo non ha voluto fare autocritica, ma ha sottolineato la solidità della squadra nell'inizio di campionato. Ha anche riconosciuto che in Serie B ci sono avversari più forti, quindi la concentrazione è fondamentale.

Sul tema della Serie B, Scognamillo ha notato che la categoria è cambiata e che ci sono squadre molto competitive. Ha anticipato una partita impegnativa contro il Pisa Salò, che ha un percorso diverso rispetto all'US Catanzaro in questa stagione.

Infine, Scognamillo ha parlato di come la squadra può migliorare, puntando a evitare gol "stupidi" e lavorando sugli errori passati.

L'intervista ha anche toccato il legame speciale di Scognamillo con i tifosi, descrivendo l'emozione di giocare davanti a loro, specialmente in trasferta a Genova.

Infine, è stato discusso l'arrivo di nuovi giocatori nella squadra, con Scognamillo che ha elogiato il loro inserimento e ha condiviso il desiderio di trovare una nuova "spalla" nel reparto difensivo.

Stefano Scognamillo sta dimostrando di essere non solo un difensore solido, ma anche un giocatore che si adatta e contribuisce in modo significativo al successo dell'US Catanzaro in questa stagione di Serie B.

Di seguito il Video integrale della conferenza Stampa di Stefano Scognamillo