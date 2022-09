Calcio. US Catanzaro-Viterbese il commento del tecnico Auteri e Calabro

CATANZARO, 2 FEBBRAIO - Due vittorie nel giro di sei giorni non capitavano da un bel po’ in casa giallorossa. Ma il ritorno di mister Auteri sulla panchina del Catanzaro ha reso possibile una decisa inversione di rotta rispetto al recente passato.

Il tecnico del Catanzaro, Gaetano Auteri, in sala stampa ha commentato così la gara: “Siamo stati molto reattivi e aggressivi e i miei ragazzi hanno fatto quello che chiedevo, siamo stati bravi, piano piano abbiamo legittimato questa vittoria che è giustissima anche se partite facili in serie C non ce ne sono. Prima della partita pensavo al ritorno al “Ceravolo” ma ormai ho una corazza per via del lavoro e non posso vivere emotivamente le cose, il piacere per questo ritorno era notevole ma ero concentrato sulla gara e su quello che dovevo fare. Noi giochiamo con ordine e razionalità ora viviamo alla giornata con la voglia di lavorare e crescere dal punto di vista tecnico e tattico”.

In casa Vitebese, mister Antonio Calabro ha espresso il proprio rammarico per il passivo rimediato sopratuttto nel finale: “Registro un passivo pesante, abbiamo preso reti su errori nostri clamorosi e penso che la sconfitta sia meritata. Non era semplice per nessuno venire a giocare a Catanzaro con l’entusiasmo che si è ricreato, il cambio dell’allenatore e il mercato che hanno fatto. Abbiamo proposto calcio inizialmente ma non abbiamo calciato in porta e siamo stati leziosi e non ce lo possiamo permettere. Per il resto la partita il Catanzaro l’ha giocata bene anche nel secondo tempo e la sconfitta è giusta, mi dispiace aver preso 4 gol dal momento che stavamo facendo bene. Questo scoppolone deve servirci”.

Ecco la cronaca della partita

Mister Auteri e Giacomo Tulli nel post partita di Catanzaro - Viterbese





Live dalla conferenza stampa post-gara di Mister Calabro



Grande debutto di Jack Tulli al "Ceravolo": per lui due reti nel rotondo 4 a 0 con cui i giallorossi hanno battuto la Viterbese



Gli highlights CATANZARO - VITERBESE 4-0, 24^GIORNATA GIRONE C .- Marcatori: 25' e 63' Tulli, 85' Bianchimano, 91' Celiento