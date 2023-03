Calcio. Verso Catanzaro-Pescara: Zeman sfida il tabù Vivarini

PESCARA - La capolista, che non perde in casa da quasi un anno, dovrà affrontare il tecnico Vivarini, contro cui ha sempre perso nei tre precedenti.

I due allenatori si sono incrociati una volta in B e due in C nella passata stagione. Vivarini, esordiente sulla panchina calabrese, ha vinto entrambe le partite disputate contro il Foggia di Zeman, mentre in Serie B la vittoria era andata all'Empoli, allenata dal boemo.

La partita tra Catanzaro e Pescara si terrà domenica prossima alle 14:30, dopo essere stata posticipata rispetto alla data e all'orario stabiliti in precedenza dalla Lega Pro. Sarà una sfida impegnativa per i pescaresi, che dovranno fare una partita perfetta per avere la meglio della capolista che, tra l'altro, ha una difesa imperforabile in casa, avendo subito solo 5 gol al Ceravolo.

Nonostante ciò, i giallorossi vogliono continuare la stagione da record e vincere il maggior numero di partite possibile per entrare nella storia della Serie C. La squadra di casa cercherà di difendere la propria posizione di capolista e di mantenere l'imbattibilità casalinga.

Il Pescara, invece, dovrà fare valere la fame di rivalsa dopo il ko dell'andata che ha escluso la squadra dalla lotta alla promozione diretta e aperto la crisi della gestione Colombo, diventata irreversibile nei mesi successivi. La partita promette di essere avvincente, con entrambe le squadre che cercheranno di portare a casa i tre punti.



Al Pescara a Catanzaro mancheranno gli infortunati Cancellotti e Gyabuaa per la partita contro la Turris. Tuttavia, la squadra può contare su alcuni dei suoi migliori giocatori, come Crescenzi e Kraja, che si prevede siano confermati per la partita. La difesa sarà formata dalla coppia Brosco-Mesik, con Milani in grande crescita. Palmiero è una certezza a centrocampo, mentre Rafia è attualmente il giocatore più in forma del Delfino. In attacco, Merola e Kolaj stanno diventando pilastri del tridente, con Lescano ancora in lizza per una maglia da titolare. Vergani sta crescendo rapidamente e potrebbe mettere in discussione il posto di Lescano. La squadra ha svolto una seduta di allenamento a Silvi, ma sarà la settimana di lavoro a decidere l'undici titolare per la partita di Catanzaro. L'arbitro della partita sarà Maria Marotta della sezione di Sapri.