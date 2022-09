Calcio: Vince 5-1 a Livorno, Crotone a un passo dalla serie A. Promossi già questa sera se lo Spezia non vince con Cremonese

LIVORNO , 24 LUG - Livorno-Crotone 1-5 in una partita del campionato di Serie B giocata all' 'Armando Picchi'. Queste le reti: nel pt 12' Trovato (L), 31' Zanellato, 35' Simy, 40' Gerbo; nel st 10' Molina, 14' Simy (rigore).

Con questa vittoria i rossoblù calabresi sono a un passo dalla Serie A. Lo saranno matematicamente se lo Spezia non vincerà tutte e tre le partite che deve ancora disputare, a partire da quella di questa sera sul campo della Cremonese. E anche in caso di parità con i liguri, la differenza reti per ora è nettamente a favore dei calabresi.