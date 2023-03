Calcio il tecnico: Vincenzo Vivarini proietta il Catanzaro al futuro in Serie B

Vivarini fiducioso per il futuro del Catanzaro in Serie B

CATANZARO, 27 MAR. - Il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, ha parlato del futuro della squadra giallorossa dopo la promozione in Serie B, ottenuta con 5 giornate di anticipo rispetto al termine del campionato di Serie C. Vivarini ha dichiarato di vedere la sua squadra pronta per la categoria superiore e ha fatto riferimento all'esempio di Sudtirol e Bari, che stanno facendo bene in Serie B dopo aver puntellato il gruppo che aveva ottenuto la promozione. Secondo il tecnico, la chiave per il successo è avere giocatori esperti della categoria, ma il divario tra Serie C e Serie B non è così evidente. Queste sono state le sue dichiarazioni dopo la partita contro il Pescara, conclusasi con un pareggio 2-2.

Il tecnico ha inoltre evidenziato l'importanza dei giocatori di qualità per vincere le partite e raggiungere gli obiettivi prefissati. In ogni caso, Vivarini sembra essere fiducioso sulle possibilità della sua squadra di fare bene in Serie B nella prossima stagione. Il Catanzaro ha dimostrato di essere una corazzata in Serie C, battendo anche squadre di maggior prestigio come il Crotone e il Pescara, e ora dovrà dimostrare di poter fare altrettanto nella categoria superiore. In ogni caso, i tifosi giallorossi possono essere felici di avere un tecnico come Vivarini al comando, che sembra avere le idee chiare su come gestire la squadra e portarla al successo. La prossima stagione sarà una sfida difficile, ma con la giusta mentalità e i giusti giocatori, il Catanzaro può sicuramente raggiungere grandi traguardi. (Foto US Catanzaro 1929)