Calcio: violenza assurda durante Catania-Pescara - Autobus incendiato negli scontri tra tifoserie all'inizio del match di Coppa Italia

Ultras locali assaltano il pullman dei tifosi del Pescara, la polizia interviene per evitare scontri

La sfida di Coppa Italia di Lega Pro tra Catania e Pescara, giocata il 13 dicembre, sarà ricordata non solo per la qualificazione dei catanesi alle semifinali dopo la vittoria per 2-0 al Massimino, ma anche per un spiacevole episodio di violenza.

Un gruppo di sostenitori del Catania ha atteso il passaggio del pullman che trasportava i tifosi ospiti, lanciando fumogeni e bombe carta. La polizia è intervenuta prontamente per evitare scontri tra le due tifoserie, come riportato dai media locali.

Sono stati registrati scontri e violenze tra le due tifoserie circa mezz'ora prima dell'inizio della partita. L'episodio più grave è avvenuto in via Ala, dove un gruppo di ultras catanesi ha assaltato il pullman dei tifosi abruzzesi con lancio di fumogeni e bombe carta. Gli ospiti sono stati fatti entrare nello stadio con un ritardo precauzionale per evitare ulteriori incidenti. Solo grazie all'intervento tempestivo della polizia antisommossa è stato possibile bloccare l'assalto e impedire che le due tifoserie entrassero in contatto diretto. Il pullman dei sostenitori abruzzesi ha subito danni, in particolare a un finestrino.

Secondo le fonti della polizia, alcune persone sono state fermate in seguito agli scontri, e le autorità stanno valutando se adottare provvedimenti di Daspo nei loro confronti.

Erano presenti 38 tifosi del Pescara al seguito della squadra, e stanno facendo rientro a casa come previsto, nella mattina successiva alla partita.

Il Pescara Calcio ha condannato fermamente gli scontri avvenuti a Catania, sia prima che dopo la partita, sottolineando che la violenza non può mai essere giustificata.

A proposito di tifoseria, si avvicina una partita molto sentita che segna l'ultima trasferta dell'anno solare e del girone d'andata. Domenica 17 dicembre, allo Stadio del Conero, l'U.S. Ancona affronterà il Pescara nel Campionato di Serie C Girone B Stagione 2023/2024. È importante notare che, secondo una determinazione del Questore di Ancona, la vendita dei biglietti per il settore ospiti curva sud è riservata esclusivamente ai residenti della provincia di Pescara. Gli stessi residenti non avranno accesso ad altri settori dello stadio durante l'incontro.