Calcio. Virtus Francavilla-Catanzaro 2-4. La tripletta di Curcio regala la Storia. Il commento e interviste post-partita del tecnico (Highlights-video)

FRANCAVILLA FONTANA, 08 APR. - Conquista altri tre punti il Catanzaro violando un campo difficile, conquistando la ventinovesima vittoria stagionale ed arrivando a 93 punti in classifica (doppio record).

La prima conclusione si registra soltanto al 24’ allorquando Cianci, servito da Curcio, libera il sinistro impegnando Romagnoli che blocca. I padroni di casa si fanno vedere al 26’ con Risolo che dalla distanza colpisce di destro con Sala costretto a smanacciare. La pressione del Catanzaro aumenta e al 33’, in mischia, Fazio colpisce di testa. Al 34’ arriva la rete di Cianci che sblocca il risultato sul corner proveniente dalla sinistra, il numero 99 giallorosso colpisce di testa anticipando tutti e sorprendendo Romagnoli. Al 39’, sulla punizione di Murilo una deviazione evita rischi maggiori al Catanzaro mentre al 43’ Curcio raddoppia, avventandosi sulla palla che Scognamillo aveva scodellato per Biasci.

Dopo un primo tempo tutto giallorosso, la Virtus Francavilla torna in campo decisa e grazie ad una doppietta di Patierno si rimette in carreggiata, anche se il Catanzaro non muore mai. Dunque al 3’ Patierno riapre la partita sull’assist dalla destra di Risolo battendo Sala sul primo palo ed al 14’ ancora Patierno riequilibra il risultato. L’attaccante pugliese a centro area riceve palla dal fondo ad opera di Risolo e batte Sala. Il Catanzaro accusa un altro sbandamento al 16’, allorquando Pierno spara incredibilmente alto da buona posizione. I giallorossi non mollano e al 26’ Curcio ristabilisce le distanze riportando in vantaggio la formazione ospite ricevendo palla da Rolando, stop di destro e battuta mancina che non dà scampo. Nel finale super-Curcio firma la personale tripletta portando a casa il pallone su assist di Katseris.

Non ce n’è per nessuno quando il Catanzaro scende in campo, questo l’esito che la formazione allenata da mister Vivarini consegna al campionato anche nella serata di Francavilla Fontana.

Carlo Talarico

Il tabellino:

VVIRTUS FRANCAVILLA-CATANZARO 2-4

Marcatori: 34’ pt Cianci (C), 43’ pt Curcio (C), 3’ Patierno (VF), 14 st Patierno (VF), 26’ Curcio (C), 45’ st Curcio (C).

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1): Romagnoli; Minelli (34’ st Solcia), Idda, Caporale; Pierno, Di Marco (38’ st Karlsson), Risolo (34’ st De Marino), De Marino; Murilo, Maiorino (38’ st Carella); Patierno. A disp: Milli, Negro, Manarelli, Ejesi, Prinelli, Yakubiv. All.: Calabro.

CATANZARO (3-4-3): Sala; Scognamillo Fazio, Gatti; Brignola (1’ st Katseris), Ghion, Pontisso (41’ st Cinelli), Tentardini (15’ st Rolando); Curcio, Cianci (1’ st Iemmello), Biasci (23’ st Bombagi). A disp.: Fulignati, Grimaldi, Megna, Welbeck, Verna, Sounas, Situm. All.: Vivarini.

ARBITRO: Castellone di Napoli.

Assistenti arbitrali: Pilleri e De Vito.

Quarto ufficiale: Criscuolo di Torre Annunziata.

ESPULSO: nessuno.

AMMONITI: Di Marco (VF), Risolo (VF), Ghion (C), Murilo (VF), Pierno (VF).

NOTE: Spettatori 2.000 circa. Angoli: 11-6 per il Catanzaro. Recupero: pt 1’, st 5’.









Il video commento e interviste post-partita del tecnico





Il video commento e interviste post-partita di Bombagi







Gli highlights di Virtus Francavilla-Catanzaro 0-2 PRIMO TEMPO



Gli highlights di Virtus Francavilla-Catanzaro 0-4 SECONDO TEMPO