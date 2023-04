Calcio. Virtus Francavilla-Catanzaro. Sfida Raggi X tra Calabro e Vivarini al Nuovarredo Arena Video

FRANCAVILLA FONTANA, 07 APR. - Una gara insidiosa, su un campo ostico considerato che la Virtus Francavilla, in casa, ha totalizzato ben 39 punti dei 45 complessivi che ha in classifica. Dodici vittorie, tre pareggi e solo due sconfitte per la formazione biancazzurra davanti al proprio pubblico: numeri di tutto rispetto. Lo sa mister Vivarini , secondo cui l’insedia maggiore di questa gara “risiede proprio nella capacità dei pugliesi di trarre il massimo profitto dalle gare casalinghe. Noi – commenta il tecnico giallorosso – dovremo essere bravi a mettere sul campo la stessa intensità che metteranno loro, cercando di pareggiare quella carica agonistica e nervosa di cui sono capaci”.

A chi chiede al mister se schiererà chi ha giocato meno, anche in vista del mercato in uscita, Vivarini risponde che non è interessato per nulla a questo aspetto, “quanto a gratificare quei ragazzi che sono stati determinanti per raggiungere la promozione e che, anche restando spesso in panchina, hanno lavorato sodo, fatto gruppo e si sono sempre fatti trovare pronti quando è stato necessario”. Se diverse sono le defezioni in difesa, il tecnico dovrà decidere sul turn over anche a centrocampo e in attacco: “Farò le mie valutazioni a ridosso della gara – afferma – una cosa è certa: voglio una squadra capace di fare bene e che, come sempre, provi a fare la partita”.

La conferenza stampa di mister Antonio Calabro alla vigilia della sfida di domani alla Nuovarredo Arena contro il Catanzaro



Raggi X: Virtus Francavilla-Catanzaro

PRECEDENTI TOTALI

Catanzaro e Virtus Francavilla saranno di fronte per la 16° volta nella loro storia. I 15 precedenti vedono un bilancio a favore delle Aquile con 7 vittorie e 20 gol realizzati, 3 pareggi e per i biancazzurri 5 vittorie con 17 reti siglate.

I match disputati sono così suddivisi: 13 in serie C (3° livello) – 1 in Coppa Italia e 1 in Coppa Italia di serie C.

Il primo incontro ufficiale si è svolto il 13 Agosto 2016 in occasione della 2° giornata di Coppa Italia di serie C – gir. F 2016-2017 disputato al “Nicola Ceravolo” e terminato 1-0 in favore dei giallorossi con gol di Pietro Baccolo al 16’. A partire da questa stagione le due società si sono affrontate in tutti i campionati a seguire.

PRECEDENTI CAMPIONATO

In campionato i precedenti sono 13, in cui il bilancio è perfettamente alla pari con 5 vittorie per parte e 3 pareggi. 17 le reti realizzate dal Catanzaro contro le 16 della Virtus.

Nell’ultimo incontro il Catanzaro si è imposto al Ceravolo per 4-1, alla 17° giornata dell’attuale campionato di serie C gir. C 2022-23, disputato il 4 Dicembre 2022, grazie alle reti di Pietro Iemmello al 17’ minuto, che imbeccato da un lancio lungo e millimetrico di Mario Situm, anticipa il portiere avversario in uscita e mette nel sacco. Il raddoppio al minuto 32 ad opera di Francesco Bombagi servito magistralmente sul secondo palo da un cross di Simone Pontisso e in scivolata mette alle spalle di Avella. Non cambia la musica nel secondo tempo e sempre Francesco Bombagi al 66’ sigla la doppietta personale con un colpo di testa servito da Jari Vandeputte su calcio piazzato. Poker al minuto 82 con Alessio Curcio servito al centro dell’area di rigore nuovamente da Jari Vandeputte e di sinistro ad incrociare spiazza il portiere biancazzurro. Sigla il gol della bandiera all’87’ Cardoselli per il definitivo 4-1.

PRECEDENTI IN TRASFERTA

Trasferta pugliese insidiosa per il Catanzaro, che nei 6 precedenti ha raccolto 1 sola vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte, riuscendo a segnare solamente 3 reti contro le 9 subite. In due occasioni i match si sono disputati nella città di Brindisi per via dell’indisponibilità dello stadio Giovanni Paolo II, da poco ribattezzato Nuovarredo arena di Francavilla Fontana.

L’ultimo incontro si è disputato il 22 Dicembre 2021, in occasione della 20° giornata del campionato di serie C gir. C 2021-22, con i locali che si sono imposti per 2-1. Vantaggio illusorio del Catanzaro al 10’ minuto grazie a Pietro Cianci con un colpo di testa diretto all’incrocio dei pali servito da un cross dalla sinistra di Max Carlini. Pareggio al 23’ di Mastropietro e sorpasso definitivo di Pierno al 75’. L’unica vittoria del Catanzaro risale al 9 Dicembre 2018, nel match disputato a Brindisi e valido per la 15° giornata del campionato di serie C – gir. C 2018-19, con le Aquile che si sono imposte per 1-0 grazie alla rete di Statella al minuto 64 che con un forte tiro di sinistro da fuori area, complice una deviazione della difesa biancazzurra che consentiva alla palla di prendere una strana traiettoria, beffava il portiere della Virtus.