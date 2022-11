Calcio. Vivarini nel pre-gara del match di Coppa Italia contro il Potenza il commento

CATANZARO 01 NOV. - “Per noi tutte le partite ufficiali sono importanti. Portiamo il nome di Catanzaro e abbiamo il dovere di dare massimo rispetto ad ogni gara e affrontarla con la massima concentrazione. D’altro canto è chiaro che dobbiamo gestire le risorse in funzione della partita di campionato di domenica”.

Così il tecnico giallorosso Vincenzo Vivarini alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Potenza. “Una sfida – aggiunge il tecnico – che ci consentirà di far mettere minuti nelle gambe a elementi importanti che hanno giocato meno, fargli prendere condizione e anche dargli la possibilità di farsi valutare in partita.

Peccato per la squalifica di Fazio, perché è uno dei giocatori che ha bisogno di minuti, ma il suo rientro è prossimo”.

La squadra intanto ha affrontato con la massima serenità la ripresa della preparazione dopo il pareggio di Avellino: “Siamo tutti coscienti di aver fatto una grande prestazione, e per questo siamo molto contenti. Certo c’è rabbia per non aver raggiunto il risultato pieno, ma noi dobbiamo pensare a fare delle prestazioni di livello alto come abbiamo fatto ad Avellino”.