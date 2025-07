Calciomercato: Alphadjo Cissè verso il Catanzaro, il Verona valuta il prestito

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Alphadjo Cissè, giovane talento del Verona: il Catanzaro osserva con attenzione

Focus sul futuro del trequartista classe 2006

Alphadjo Cissè, attaccante nato a Treviso il 22 ottobre 2006, è uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile dell’Hellas Verona. Alto 178 cm per 68 kg, Cissè gioca principalmente con il piede destro e nella stagione 2024/2025 veste la maglia numero 80 del Verona.

Una stagione da costruire: due presenze in Serie A, ma grandi aspettative

Nonostante non abbia solo collezionato 2 presenze in Serie A nella stagione in corso, il giovane attaccante rimane uno dei profili più seguiti tra i talenti emergenti del calcio italiano. La sua crescita è costantemente monitorata dallo staff tecnico del Verona, che valuta con attenzione quale sia il percorso più adatto per favorirne lo sviluppo.

Catanzaro interessato: possibile prestito per fare esperienza in Serie B

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Alphadjo Cissè sarebbe finito nel mirino del Catanzaro, club calabrese tornato in Serie B nel 2023 e desideroso di rinforzare la propria rosa con giovani di prospettiva. Le Aquile vedono in Cissè un profilo interessante da inserire nel reparto offensivo per dare profondità e talento alla rosa.

Le parole degli esperti: un profilo su cui scommettere

A confermare l’interesse ci ha pensato Sky Sport, che ha riportato così le valutazioni interne del club calabrese:

“Le Aquile sono interessate ad Alphadjo Cissè, trequartista di proprietà dell’Hellas Verona. Un profilo intrigante, su cui il club scaligero dovrà decidere il futuro, tra l’ipotesi di puntare su di lui o di mandarlo a giocare altrove.”

Scheda tecnica di Alphadjo Cissè

Ruolo: Attaccante / Trequartista

Attaccante / Trequartista Squadra attuale: Hellas Verona

Hellas Verona Numero di maglia: 80

80 Data di nascita: 22 ottobre 2006

22 ottobre 2006 Luogo di nascita: Treviso, Italia

Treviso, Italia Nazionalità: Italiana

Italiana Altezza: 178 cm

178 cm Peso: 68 kg

68 kg Piede preferito: Destro

Destro Presenze 2024/25 in Serie A: 0

0 Reti segnate: 0

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti