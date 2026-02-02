Calciomercato Catanzaro: Pandolfi all'Avellino, Di Chiara saluta e caccia al nuovo attaccante
Doppio movimento tra uscita e ingresso: il club ridisegna attacco e difesa
L’US Catanzaro 1929 ufficializza importanti operazioni di calciomercato, intervenendo sia sul fronte delle uscite sia su quello degli innesti, nell’ottica di mantenere equilibrio e competitività nella seconda parte della stagione.
Pandolfi ceduto a titolo definitivo all’Avellino
L’US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive dell’attaccante Luca Pandolfi all’US Avellino 1912.
La società giallorossa ringrazia Pandolfi per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel periodo trascorso a Catanzaro, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera.
La cessione dell’attaccante rientra in una più ampia strategia di gestione della rosa e apre ora nuovi scenari per il reparto offensivo.
Ufficiale l’arrivo di Fellipe Jack dal Como
Contestualmente, il Catanzaro comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 dal Como 1907 le prestazioni sportive del difensore Fellipe Jack.
Classe 2006, nato in Brasile e naturalizzato italiano, Fellipe Jack è un profilo giovane e di prospettiva. Nella prima parte della stagione ha vestito la maglia dello Spezia, maturando esperienza nel campionato cadetto e mostrando qualità interessanti sotto il profilo atletico e difensivo.
Jack già a disposizione di mister Aquilani
Il difensore è già a disposizione di Alberto Aquilani, pronto a inserirsi nel gruppo squadra e a offrire nuove soluzioni nel reparto arretrato in vista dei prossimi impegni ufficiali.
Strategia chiara nel rush finale di mercato
Il calciomercato del Catanzaro prosegue dunque su una linea ben definita: da un lato la razionalizzazione della rosa attraverso cessioni mirate, dall’altro l’inserimento di profili funzionali al progetto tecnico, capaci di garantire equilibrio immediato e prospettiva futura.
Le prossime ore potrebbero riservare ulteriori sviluppi, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, dove la dirigenza continua a monitorare il mercato alla ricerca delle migliori opportunità.
Fonte: US Catanzaro 1929
