Calciomercato Catanzaro: Pandolfi all'Avellino, Di Chiara saluta e caccia al nuovo attaccante

Calciomercato Catanzaro: ufficiale la cessione di Pandolfi, arriva Fellipe Jack dal Como

Doppio movimento tra uscita e ingresso: il club ridisegna attacco e difesa

L’US Catanzaro 1929 ufficializza importanti operazioni di calciomercato, intervenendo sia sul fronte delle uscite sia su quello degli innesti, nell’ottica di mantenere equilibrio e competitività nella seconda parte della stagione.

Pandolfi ceduto a titolo definitivo all’Avellino

L’US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive dell’attaccante Luca Pandolfi all’US Avellino 1912.

La società giallorossa ringrazia Pandolfi per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel periodo trascorso a Catanzaro, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera.

La cessione dell’attaccante rientra in una più ampia strategia di gestione della rosa e apre ora nuovi scenari per il reparto offensivo.

Ufficiale l’arrivo di Fellipe Jack dal Como

Contestualmente, il Catanzaro comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 dal Como 1907 le prestazioni sportive del difensore Fellipe Jack.

Classe 2006, nato in Brasile e naturalizzato italiano, Fellipe Jack è un profilo giovane e di prospettiva. Nella prima parte della stagione ha vestito la maglia dello Spezia, maturando esperienza nel campionato cadetto e mostrando qualità interessanti sotto il profilo atletico e difensivo.

Jack già a disposizione di mister Aquilani

Il difensore è già a disposizione di Alberto Aquilani, pronto a inserirsi nel gruppo squadra e a offrire nuove soluzioni nel reparto arretrato in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Strategia chiara nel rush finale di mercato

Il calciomercato del Catanzaro prosegue dunque su una linea ben definita: da un lato la razionalizzazione della rosa attraverso cessioni mirate, dall’altro l’inserimento di profili funzionali al progetto tecnico, capaci di garantire equilibrio immediato e prospettiva futura.

Le prossime ore potrebbero riservare ulteriori sviluppi, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, dove la dirigenza continua a monitorare il mercato alla ricerca delle migliori opportunità.

