Calciomercato Cosenza, ufficiale: Luca Garritano torna in rossoblù

Il Cosenza Calcio piazza un colpo di mercato importante e riporta a casa Luca Garritano. Il club ha annunciato ufficialmente l’acquisizione a titolo definitivo del centrocampista offensivo, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il giocatore, proveniente dal Frosinone, rappresenta un rinforzo di spessore per la formazione di Mister Alvini, che potrà contare su un elemento esperto e dal forte legame con la città.

Un ritorno dal sapore speciale

Garritano, nato proprio a Cosenza l’11 febbraio 1994, ha già indossato la maglia rossoblù nella stagione 2018/19, contribuendo con il suo talento e la sua esperienza al cammino del club in Serie B. Un legame speciale quello tra il giocatore e la sua città, ora pronto a rinnovarsi con un nuovo capitolo della sua carriera.

Dalla Serie A al cuore del progetto rossoblù

Dopo essere stato protagonista della promozione in Serie A con il Frosinone nella stagione 2022/23, Garritano ha disputato 12 presenze nella massima serie con i ciociari, mentre in questa stagione è sceso in campo 14 volte. Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ha esordito sia in Serie A che in Europa League nella stagione 2012/13. La sua crescita è proseguita con il Cesena, dove ha collezionato 30 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia. Nel gennaio 2015 è passato al Modena, segnando cinque reti decisive per la salvezza della squadra emiliana.

Successivamente, il suo talento lo ha portato al Chievo Verona, dove è diventato un elemento cardine con 88 presenze nella massima serie. Un percorso che lo ha visto vestire anche la maglia della Nazionale Under 21 con 12 gettoni all’attivo.

Il presente e il futuro: Cosenza nel destino

Il ritorno di Garritano al Cosenza rappresenta non solo un investimento tecnico, ma anche un simbolo di appartenenza per i tifosi rossoblù. Con la maglia numero 7 sulle spalle, il giocatore è pronto a mettere la sua esperienza e la sua qualità al servizio della squadra per raggiungere gli obiettivi stagionali.

La società e i tifosi lo accolgono con entusiasmo: bentornato Luca, la tua casa ti aspetta!