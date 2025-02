Calciomercato Invernale Ufficiale di Serie B: Ultimi Colpi e Strategie delle Squadre

Un Mercato di Fuoco: Colpi e Strategie delle Big

Si chiude un'intensa sessione di calciomercato in Serie B, caratterizzata da numerosi colpi di scena e strategie mirate per rafforzare le squadre in vista della seconda parte della stagione. Nonostante il primato in classifica, il Sassuolo continua a investire: dal Como arrivano Mazzitelli e Verdi, innesti di qualità per il tecnico Grosso.

Il Palermo punta tutto sulla risalita in zona playoff con due colpi di peso: ufficializzati Pohjanpalo dal Venezia e Audero dal Como. La Cremonese, in piena corsa per i playoff, si assicura Mattia Valoti dal Monza, mentre il Bari chiude un doppio colpo con Gaston Pereiro e Maggiore.

In cerca di rilancio anche lo Spezia, che accoglie Gianluca Lapadula, e la Sampdoria, che rafforza la porta con Cragno. La Carrarese si muove con decisione, accogliendo Torregrossa dalla Salernitana e Fontanarosa dalla Reggiana.

Tra le altre operazioni da segnalare, il Cesena si assicura Dario Saric dal Palermo e l'attaccante Russo dal Sassuolo, mentre il Cittadella rinforza la difesa con Matino dal Bari. Anche la Carrarese si muove in chiusura, ingaggiando Melegoni dal Genoa e Torregrossa dalla Salernitana.

Tutti i Trasferimenti Ufficiali della Serie B 2025

Bari

Acquisti: Bonfanti (a, Pisa), Pereiro (a, Genoa), Maggiore (c, Salernitana)

Cessioni: Achik (a, Cerignola), Onofrietti (c, Altamura), Matino (d, Cittadella), Sibilli (a, Sampdoria), Manzari (a, Carrarese)

Brescia

Acquisti: D'Andrea (a, Sassuolo)

Cessioni: Buhagiar (a, svincolato)

Carrarese

Acquisti: Melegoni (c, Genoa), Mazzi (p, svincolato), Fiorillo (p, Pescara), Torregrossa (a, Salernitana), Fontanarosa (d, Reggiana), Ravaglia (p, Sampdoria), Manzari (a, Bari), Milanese (c, Cremonese)

Cessioni: Grassini (d, Lecco), Panico (a, Avellino), Hermansson (d, Volos), Capello (a, Arezzo), Palmieri (c, Cittadella)

Catanzaro

Acquisti: Ilie (c, Nizza), Quagliata (d, Cremonese), Gelmi (p, Atalanta U23)

Cessioni: Koutsoupias (c, Frosinone), Piras (d, Crotone), Volpe (a, Cerignola), Dini (p, Catania), Brignola (a, Ternana)

Cesena

Acquisti: La Gumina (a, Sampdoria), Saric (c, Palermo), Russo (a, Sassuolo)

Cessioni: Van Hooijdonk (a, Nac Breda), Hraiech (c, Trapani), Giometti (a, Pistoiese)

Cittadella

Acquisti: Cardinali (p, Latina), Okwonkwo (a, Bologna), Capradossi (d, svincolato), Matino (d, Bari), Diaw (a, Monza), Palmieri (c, Carrarese)

Cessioni: Magrassi (a, Milan Futuro), Ravasio (a, Arezzo), Branca (c, Milan Futuro)

Cosenza

Acquisti: Artistico (a, Lazio), Gargiulo (c, Foggia), Garritano (c, Frosinone), Cruz (a, Verona)

Cessioni: Camporese (d, Milan Futuro), Gyamfi (d, Messina), Belghedo (c, Union Clodiense), Mauri (c, svincolato), Strizzolo (a, Modena)

Cremonese

Acquisti: Valoti (c, Monza), Drago (p, Sudtirol), Gelli (c, Frosinone), Azzi (d, Cagliari), Folino (d, Juve Stabia)

Cessioni: Sernicola (d, Pisa), Jungdal (p, Westerlo), Lochoshvili (d, Salernitana), Acella (c, Alcione), Quagliata (d, Catanzaro), Buonaiuto (c, Padova), Milanese (c, Carrarese)

Reparti Rinforzati

Il calciomercato di Serie B 2025 ha visto numerosi club concentrarsi sul rafforzamento di reparti chiave per affrontare al meglio la seconda parte della stagione:

Difesa: Il Cittadella ha puntellato il reparto arretrato con l'acquisto di Matino dal Bari, mentre la Carrarese ha aggiunto solidità con Fontanarosa dalla Reggiana. La Sampdoria ha migliorato la retroguardia con Beruatto e Altare. Il Catanzaro ha rinforzato la difesa con l'innesto di Quagliata dalla Cremonese.

Centrocampo: Il Bari ha rinforzato la mediana con Maggiore dalla Salernitana, mentre la Cremonese ha aggiunto esperienza con Valoti dal Monza. Il Frosinone ha investito su Bohinen dal Genoa e Koutsoupias dal Catanzaro. Anche il Catanzaro si è rinforzato con l'arrivo di Ilie dal Nizza.

Attacco: Lo Spezia ha aggiunto peso offensivo con Lapadula, mentre il Palermo ha puntato su Pohjanpalo per garantire maggiore concretezza sotto porta. La Carrarese ha acquisito Torregrossa per aumentare il proprio potenziale offensivo.

Un Cosenza Deludente

Il Cosenza non è riuscito a rinforzarsi adeguatamente in questa sessione di mercato, con operazioni che lasciano più dubbi che certezze. Gli innesti di Artistico, Gargiulo e Garritano non sembrano sufficienti per colmare le evidenti lacune tecniche e tattiche della squadra. La difesa è rimasta praticamente invariata, e l'attacco non ha ricevuto rinforzi di peso in grado di garantire un salto di qualità. Inoltre, la cessione di Camporese, uno dei difensori più esperti, rischia di indebolire ulteriormente un reparto già fragile. Se il Cosenza non troverà presto un'identità solida, la lotta per la salvezza si prospetta estremamente difficile.

Il calciomercato di Serie B 2025 ha visto numerosi club concentrarsi sul rafforzamento di reparti chiave per affrontare al meglio la seconda parte della stagione:

Difesa: Il Cittadella ha puntellato il reparto arretrato con l'acquisto di Matino dal Bari, mentre la Carrarese ha aggiunto solidità con Fontanarosa dalla Reggiana. La Sampdoria ha migliorato la retroguardia con Beruatto e Altare.

Centrocampo: Il Bari ha rinforzato la mediana con Maggiore dalla Salernitana, mentre la Cremonese ha aggiunto esperienza con Valoti dal Monza. Il Frosinone ha investito su Bohinen dal Genoa e Koutsoupias dal Catanzaro.

Attacco: Lo Spezia ha aggiunto peso offensivo con Lapadula, mentre il Palermo ha puntato su Pohjanpalo per garantire maggiore concretezza sotto porta. La Carrarese ha acquisito Torregrossa per aumentare il proprio potenziale offensivo.

Considerazioni Finali

Il calciomercato della Serie B 2025 si chiude con tante operazioni che potrebbero rivelarsi decisive nella lotta per la promozione e la salvezza. Alcune squadre hanno deciso di puntare su calciatori di esperienza, mentre altre hanno investito su giovani talenti.

Il Sassuolo, con una rosa già di alto livello, ha alzato ulteriormente il tasso tecnico della squadra. Il Palermo ha piazzato colpi importanti per sognare il ritorno in Serie A. Il Cosenza e la Cremonese si sono rinforzate con acquisti mirati, mentre il Bari e la Sampdoria hanno optato per rinforzi strategici in più reparti.

Ora la parola passa al campo, dove i nuovi acquisti dovranno dimostrare tutto il loro valore per trascinare le rispettive squadre verso gli obiettivi stagionali.