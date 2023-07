Calciomercato Serie B. Catanzaro Calcio: accordi imminenti direttamente dalla Serie A, Russo dal Sassuolo, Veroli dal Cagliari e dal Crotone Mogos

In merito al mercato del calcio della Serie B, il Catanzaro calcio sta valutando l'acquisto di nuovi giocatori per rinforzare la squadra. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Catanzaro potrebbe essere vicino a un accordo per l'acquisizione del portiere Alessandro Russo, attualmente sotto contratto con il Sassuolo. Russo ha fatto il suo esordio in Serie A nell'ultima giornata contro la Fiorentina, ma sembra che sia ora pronto a cercare nuove opportunità altrove.

Inoltre, potrebbe essere coinvolto anche un altro portiere, un ex giocatore del Genoa, nel possibile scambio tra Sassuolo e Catanzaro. Questo portiere è stato acquistato dal Sassuolo per 7,5 milioni di euro nell'ambito di uno scambio che ha coinvolto anche Cassata.

Un'altra possibile aggiunta alla squadra del Catanzaro potrebbe essere l'esterno Vasile Mogos, attualmente al Crotone, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, Mogos potrebbe fare ritorno in Serie B e unirsi al Catanzaro. L'obiettivo del Crotone è quello di ridurre i costi, e l'ingaggio di Mogos è uno dei più alti del club. L'allenatore del Crotone per la prossima stagione potrebbe essere Zauli salvo sorprese dell'ultimo momento.





Direttamente Cagliari US Catanzaro Calcio Davide Veroli classe 2003. I dettagli

Davide Veroli, giovane difensore classe 2003 del Cagliari Primavera, si trasferirà ufficialmente al Catanzaro. Secondo quanto riportato su gianlucadimarzio.com, è stata raggiunta un'intesa tra i club per il trasferimento del giocatore in Calabria, dove giocherà nel campionato di Serie B.

Il trasferimento avverrà tramite la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ciò significa che il Catanzaro avrà la possibilità di acquisire in modo definitivo il giocatore al termine del periodo di prestito, ma il Cagliari avrà anche il diritto di riacquistarlo in seguito, qualora lo desiderasse.

Questo accordo offre una soluzione vantaggiosa per entrambe le squadre, consentendo a Veroli di accumulare esperienza nel calcio professionistico con il Catanzaro e offrendo al Cagliari la flessibilità di valutare ulteriormente il talento del giocatore nel corso del tempo.





Nel frattempo, il Crotone sta prendendo in considerazione le indicazioni del presidente Gianni Vrenna, il quale ha chiaramente affermato che sarà necessario ridurre la spesa per gli ingaggi nella prossima stagione di Serie C 2023-2024.

Quindi, sembra che il Catanzaro stia lavorando per rafforzare la squadra con l'acquisizione di Alessandro Russo dal Sassuolo come portiere e potenzialmente anche con l'arrivo di Vasile Mogos dal Crotone come esterno.

Slitta alla settimana prossima la decisione sull'allenatore in casa Sampdoria. Rallentamenti nella trattativa con Grosso, i nomi nuovi sono quelli di Baroni e Farioli

Non è ancora certo chi sarà il prossimo allenatore della Sampdoria. Quando sembrava tutto pronto per l'arrivo di Fabio Grosso (lui ha già salutato ufficialmente il Frosinone con una lettera) ci sono stati dei rallenamenti.

Il campione del mondo 2006, infatti, ha avuto alcuni dubbi sulla destinazione in seguito al fatto che Pecini non è diventato il direttore sportivo del club. Dunque, la decisione definitiva sulla panchina da parte della dirigenza slitterà alla settimana prossima.

Baroni e Farioli i nomi nuovi

La Sampdoria, quindi, si guarda intorno anche per cercare nuove soluzioni qualora la trattativa con Fabio Grosso non dovesse andare in porto. I profili individuati sarebbero due. In primis, c'è il nome di Marco Baroni, che ha terminato la propria avventura a Lecce.

Il secondo profilo interessante, invece, sarebbe quello di Francesco Farioli, gradito a Legrottaglie. L’allenatore (giovanissimo, classe 1989) è reduce dall'esperienza all'estero sulla panchina dell'Alanyaspor.