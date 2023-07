Calciomercato Serie B: Pisa-Catanzaro, Braccio di Ferro per Ghion del Sassuolo

ROMA, 05 LUG. - l Pisa si sta interessando ad Andrea Ghion, centrocampista di proprietà del Sassuolo, e si prepara per una sfida di mercato con il Catanzaro, che è da tempo interessato al giocatore.

Secondo La Gazzetta del Sud, il Pisa è alla ricerca di un nuovo centrocampista e ha individuato in Andrea Ghion, calciatore del Sassuolo, un potenziale obiettivo. Tuttavia, il Catanzaro ha un forte interesse per il giocatore e sta conducendo trattative con il club neroverde per portarlo nuovamente nella squadra giallorossa.

L'inserimento del Pisa nella trattativa potrebbe complicare notevolmente la situazione e mettere in discussione i piani del Catanzaro. Il Pisa si è mostrato determinato ad acquisire le prestazioni del giovane classe 2000 e sta cercando di sorpassare il Catanzaro nella corsa per il suo ingaggio.

Andrea Ghion ha avuto esperienze in Serie B, avendo collezionato 13 presenze con la maglia del Perugia in passato. Tuttavia, il suo futuro sembra destinato alla cadetteria, a meno di sorprendenti colpi di scena.

La sfida per aggiudicarsi il giocatore si riduce quindi a una lotta a due tra Pisa e Catanzaro.