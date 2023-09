Calciomercato Serie B: US Catanzaro, Ambrosino dalla Serie A in arrivo in ritiro stasera. Ultime trattative per D'Andrea

Calciomercato Serie B: US Catanzaro, Ambrosino dalla Serie A in arrivo in ritiro stasera. Ultime trattative per D'Andrea. Il Catanzaro è pronto ad aggiungere due nuovi rinforzi alla squadra. L'attaccante Ambrosino arriverà in ritiro a Cascia questa sera, dopo che il suo prestito dal Napoli verrà ufficializzato, diventando così il settimo rinforzo per la squadra.

Il club sta anche definendo gli ultimi dettagli per l'ottavo rinforzo, che dovrebbe essere l'esterno offensivo D'Andrea dal Sassuolo. Nel frattempo, le trattative per il difensore Keramitis della Roma e il jolly d'attacco Stoppa della Sampdoria non sono ancora chiuse. Nel caso in cui Pirlo decida di trattenerlo, potrebbe arrivare anche l'ex giocatore del Pescara, Delle Monache, proveniente dalla Sampdoria.

Il direttore sportivo Magalini sta lavorando intensamente sia per gli arrivi che per le cessioni di giocatori", riporta la Gazzetta del Sud.