Calciomercato Serie A: Addio per Maldini e Massara al Milan - Futuri cambiamenti per la dirigenza rossonera

La fine dell'era di Paolo Maldini e Frederic Massara al Milan sembra ormai inevitabile, mancando solo l'ufficialità del loro allontanamento dai ruoli di direttore dell'area tecnica e direttore sportivo del club.

Dopo l'incontro di questa mattina con Gerry Cardinale, è emersa una notevole distanza tra il numero uno di RedBird e i due dirigenti, una distanza che non solo non si è ridotta nel corso della giornata, ma sembra ormai impossibile da superare.

La separazione tra il Milan e Maldini sarebbe causata dalle divergenze di opinione sui progetti futuri e in particolare sulla prossima stagione. RedBird non è stato soddisfatto né dal rendimento della squadra, con il quinto posto che è diventato quarto solo grazie alla penalizzazione della Juventus, né dagli investimenti estivi, con Charles De Ketelaere e Divock Origi che non hanno rispettato le aspettative sul campo.

Maldini, una vera bandiera del calcio italiano, è tornato al Milan nell'estate del 2018, nove anni dopo il suo ritiro, assumendo il ruolo di direttore dello sviluppo strategico dell'area sportiva. Nel 2019, dopo le dimissioni di Leonardo, Maldini è diventato responsabile dell'area tecnica.

Insieme a Massara, ha costruito la squadra che ha vinto lo scudetto nella stagione 2021-2022, riportando il titolo nazionale a San Siro dopo undici anni e ottenendo così il suo primo trofeo da dirigente.

In aggiornamento