Calciomercato Ufficiale – Catanzaro, ingaggiato Frosinini: “Entusiasta di vestire questa maglia”

Tempo di lettura: ~2 min

Calciomercato Catanzaro, ufficiale Frosinini: "Entusiasta di vestire questa maglia"

Il difensore classe 2001 firma fino al 2028: “Tornare in Trentino con l’aquila sul petto è un segno del destino. Ora voglio dimostrare il mio valore”

CATANZARO – L’US Catanzaro 1929 ha ufficializzato l’ingaggio di Ruggero Frosinini, difensore originario di Orvieto, classe 2001, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Un rinforzo giovane ma già esperto, che arriva a rafforzare il reparto arretrato giallorosso con entusiasmo e determinazione.

Frosinini ha mosso i primi passi tra i dilettanti toscani con la maglia del Lornano Badesse, prima di approdare in Serie C con il Piacenza e, successivamente, indossare la maglia dell’Albinoleffe. È però a Trento che il suo percorso ha conosciuto una svolta decisiva: nelle ultime due stagioni ha recitato un ruolo da protagonista, contribuendo alla qualificazione ai playoff e venendo eletto miglior giocatore del club.

“Quando ho saputo dell’interesse del Catanzaro ho spinto forte per venire qui. Indossare questa maglia è un sogno che si realizza”, ha dichiarato il neo giallorosso nella sua prima intervista ai canali ufficiali del club.

Un salto importante, quello del difensore umbro, che solo pochi anni fa militava in Promozione. “Cinque o sei anni fa non avrei mai immaginato di poter arrivare in Serie B – ha raccontato – ma ho scalato le categorie, passo dopo passo. Ora sono qui, ma non ho intenzione di fermarmi. Continuerò a lavorare sodo”.

Il profilo tecnico di Frosinini

Negli ultimi due anni, Frosinini ha ricoperto con continuità il ruolo di terzino destro, dimostrando affidabilità sia in fase di spinta che nella marcatura a uomo.

“È il ruolo in cui mi trovo meglio – ha spiegato – mi piace attaccare, ma sono sempre pronto anche quando c’è da difendere e affrontare l’uno contro uno”.

Curiosa coincidenza, il Catanzaro inizierà il ritiro precampionato proprio in Trentino, dove il difensore ha brillato nelle ultime stagioni. “Sembra quasi un segno del destino tornare lì, ma ora il passato è alle spalle: voglio guardare avanti e concentrarmi su questa nuova avventura”.

Catanzaro, tifoseria e ambizioni

Il calore della tifoseria catanzarese è già ben noto a Frosinini, che non vede l’ora di calarsi nella nuova realtà: “So quanto è passionale questa piazza. È uno dei motivi che mi ha convinto subito. Il resto lo scoprirò giorno dopo giorno, dando sempre il massimo”.

Con questo innesto, il direttore sportivo Ciro Polito prosegue nel lavoro di costruzione di una rosa competitiva, sotto la guida tecnica di Alberto Aquilani, per affrontare al meglio la stagione di Serie B 2024/2025.