Calciomercato. Ufficiale – Juan Manuel Cruz è un nuovo attaccante del Cosenza, i dettagli

Calciomercato. Ufficiale – Juan Manuel Cruz è un nuovo attaccante del Cosenza: il figlio d’arte pronto a lasciare il segno in Serie B

Calciomercato Serie B: Juan Manuel Cruz rinforza l’attacco del Cosenza

Il Cosenza Calcio mette a segno un colpo importante per il reparto offensivo. Il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo, a titolo temporaneo, dell’attaccante Juan Manuel Cruz, proveniente dall’Hellas Verona. Il giovane centravanti argentino, figlio d’arte di Julio Ricardo Cruz – ex bomber di Inter, Lazio e Bologna – ha firmato un contratto che lo legherà ai Lupi fino al 30 giugno 2025.

Un talento in crescita: dalla Primera División alla Serie B

Nato a Buenos Aires il 19 luglio 1999, Cruz ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Banfield, squadra con cui è cresciuto calcisticamente dal 2017. Il passaggio nel calcio professionistico arriva nel 2019, quando viene aggregato alla Prima squadra del club argentino.

Il debutto tra i grandi avviene il 19 marzo 2021 in una sfida sentita contro il Lanús, vinta dal Banfield e valevole per la Clásica del Sur. Il suo primo gol tra i professionisti arriva pochi mesi dopo, il 28 luglio 2021, in un match di Primera División Argentina contro l’Unión Santa Fe.

Prima di approdare in Italia, Cruz ha collezionato 73 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 11 reti. Nell’ultima stagione con l’Hellas Verona ha avuto poche opportunità di mettersi in mostra, totalizzando cinque apparizioni tra Serie A e Coppa Italia.

Un nuovo inizio con il Cosenza

L’arrivo in Calabria rappresenta per Cruz una nuova occasione per rilanciarsi in un campionato competitivo come la Serie B. Con il Cosenza potrà trovare maggiore continuità e dimostrare il suo valore in un contesto in cui il club punta a migliorare la sua classifica e a rafforzare il reparto offensivo.

L’attaccante argentino porta con sé tecnica, fisicità e un fiuto del gol ereditato dal padre, caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive per il gioco dei rossoblù. Il suo obiettivo sarà quello di contribuire con gol e prestazioni alla corsa salvezza del Cosenza e, perché no, sognare qualcosa di più.

Il club e i tifosi sono pronti ad accoglierlo con entusiasmo. Benvenuto Juan Manuel Cruz, la famiglia rossoblù ti aspetta!