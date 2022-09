Caldo record e nuovi incendi, è settimana di fuoco. Giovedì 10 bollini rossi.

ROMA, 10 AGO - Si intensificano gli effetti dell'ondata di calore proveniente dall'Africa che ha investito l'Italia. Aumentano le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio per la salute dovuto al caldo secondo il bollettino del ministero della Salute: se oggi sono 4, domani raddoppieranno e giovedì saranno 10.



E mentre i centri urbani, ma non solo, devono far fronte alle alte temperature, Sardegna (dove oggi, nell'oristanese, devastato dagli incendi delle 2 scorse settimane, si è recato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli), Sicilia e Calabria sono alle prese con i roghi. Ad essere contrassegnate con il bollino rosso, giovedì, saranno 10 città: Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste: tutte, ad eccezione di Roma e Trieste, saranno rosse anche domani. Per Bari, Campobasso, Rieti e Roma si prospettano, a partire da oggi, almeno tre giorni con il massimo livello di rischio.



Quanto ai bollini arancioni (rischio solo per i più fragili), sono 9 sia oggi che domani, 8 giovedì. Con il caldo sale anche l'emergenza incendi, con le fiamme che in Sardegna tornano a colpire l'oristanese, già devastato dai roghi nei giorni scorsi, ma anche in Calabria il Parco dell'Aspromonte e in Sicilia le madonie. La situazione più grave è proprio della provincia sarda, dove si registra un incendio nelle campagne del Montiferru. A Santu Lussurgiu il Corpo Forestale sta intervenendo con un elicottero proveniente dalla base di Fenosu su un incendio in località Bau Nughes.



Altri due mezzi aerei sono impegnati, invece, ad Arzana, in Ogliastra. Proprio oggi il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli ha visitato con il viceministro dello sviluppo economico, Alessandra Todde e il sottosegretario del ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana, i comuni della provincia di Oristano colpiti dagli incendi delle scorse settimane.



"Il governo - dichiarano i tre esponenti del governo Draghi - vuole dimostrare estrema vicinanza ai territori, ai sindaci, alle imprese, agli imprenditori e ai cittadini che in queste settimane hanno vissuto sulla propria pelle le devastazioni causate dagli incendi. L'obiettivo di oggi è confermare che lo Stato c'è". In Calabria sono ripartire le fiamme della Valle Infernale di San Luca, boschi dove si trovano le faggete patrimonio Unesco, già interessato dai roghi nei giorni scorsi.



Lo rende noto il presidente del Parco nazionale d'Aspromonte, Leo Autelitano, precisando che un altro fronte del rogo si sta dirigendo verso la zona del Parco a riserva integrale.. "Servono urgentemente mezzi aerei, su entrambi i fronti - spiega - altrimenti tutto il Parco andrà bruciato, provocando una catastrofe senza precedenti". In Sicilia, Canadair sono in azione da questa mattina nella zona di Petralia Sottana (Pa) nella strada che porta all'ospedale. Sono impegnati decine di mezzi dei vigili del fuoco e della forestale a protezione delle abitazioni.



Altri incendi a San Mauro Castelverde e a Misilmeri. In Campania è stato arrestato un piromane, ripreso dalle telecamere a Montesarchio, a Benevento. Con il caldo, denuncia poi Coldiretti, è anche allarme incendi per i pic-nic a Ferragosto.



L'organizzazione agricola ha stilato un vademecum per evitare i fuochi. Evitare di accendere fuochi non solo nelle zone boscate, ma anche in quelle coltivate, non gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall'auto, non abbandonare contenitori sotto pressione che potrebbero incendiarsi: queste alcuni degli eco-comportamenti suggeriti dalla Coldiretti.