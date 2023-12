Camaiore: la pasticceria Rossano compie 30 anni

La storica attività organizzerà un evento per ringraziare i suoi clienti



Camaiore, 4 novembre - Un punto di ritrovo per gli amici, un luogo dove gustare qualcosa di caldo in inverno, di fresco in estate. E dove assaporare le meraviglie sfornate dalla pasticceria. Un angolo di Camaiore che da quasi 10.950 giorni delizia con profumi e fragranze appena sfornate gli affezionati clienti di una vita, o chi lo scopre per la prima volta. Compie 30 anni il 4 novembre la Pasticceria Rossano di Camaiore, in provincia di Lucca, una delle attività simbolo della Versilia, da sempre situata esclusivamente in via Stadio 39.



“La chiave di questo successo - spiegano i gestori della storica attività, Debora Cerri, Simone del Chiaro e Katia Cerri - risiede nella nostra dedizione alla qualità. Ogni dolce sfornato qui è un capolavoro di abilità e passione. L’uso attento di ingredienti freschi e genuini si riflette in ogni morso. Ma questa pasticceria è molto di più di dolci squisiti. E’ un punto di incontro per la comunità - aggiungono - un luogo dove i residenti possono condividere una chiacchierata e uno spuntino, e i visitatori possono gustare un autentico sapore di Camaiore”.



Il successo nasce dalla pasticceria e dalla caffetteria, ma anche i ragazzi dello staff hanno contribuito a creare un ambiente easy, in cui ogni cliente è accolto come un amico di lunga data. Anche per questo Camaiore e la Versilia augurano ancora lunga e gloriosa vita alla Pasticceria Rossano. L’attività, di recente, è anche diventata un ambasciatore del marchio Versilia oltreoceano, grazie alla collaborazione con la catena di ristoranti 'Fireman Hospitality Group’. Una joint venture che permette alla catena americana di offrire ai suoi clienti di New York dolciumi e panettoni prodotti a Camaiore e conservati sotto vetro.