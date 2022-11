Cambi: euro in lieve aumento a 1,0420 dollari. Spread Btp-Bund: apre in rialzo

Cambi: euro in lieve aumento a 1,0420 dollari Spread Btp-Bund: apre in rialzo Su yen sale a 144,27 Spread Btp-Bund: apre in lieve rialzo a 183 punti base Rendimento del prodotto del Tesoro al 3,67%

ROMA, 25 NOV - Euro in lieve aumento sul dollaro questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,0420 dollari a fronte del valore di 1,0411 di ieri.

Rispetto allo yen l'euro è scambiato a quota 144,27.

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in leggero aumento in avvio di seduta: il differenziale ha aperto a 183 punti base rispetto ai 181 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,67%. (Ansa).

In aggiornamento