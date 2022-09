Covid. Camere commercio: Crotone; Pugliese,mercatini siano sicuri

CROTONE, 05 GIU - Il presidente della Camera di commercio di Crotone Alfio Pugliese, in una nota, richiama l'attenzione "sulle condizioni precarie in cui si è svolto il mercato del primo giovedì del mese e lancia un appello al Comune di Crotone affinché, a tutela di commercianti e clienti, non si autorizzino fiere e iniziative analoghe in mancanza dei requisiti di sicurezza".

"Siamo profondamente basiti - afferma Pugliese - dall'organizzazione di un mercato in assoluta assenza di qualsiasi requisito minimo di sicurezza a tutela dei commercianti, degli acquirenti e della collettività intera. Dal punto di vista normativo siamo ancora in piena emergenza nazionale covid19 e l'invito del presidente del consiglio Conte è stato univoco: non bisogna abbassare la guardia per evitare di dover assistere ad un nuovo incremento dei contagi ed eventualmente anche ad un nuovo lockdown".

"Tutte le imprese, tra cui gli esercizi ristorativi e i bar - prosegue Pugliese - sono stati chiamati a fare enormi sacrifici in termini di impegno e di costi per adeguare le proprie strutture e le modalità di erogazione dei servizi all'emergenza in atto e poi, all'improvviso, si autorizza un mercato senza verificare che ci siano le minime precauzioni per evitare il contagio. Chiediamo al Commissario prefettizio del Comune di Crotone di sospendere qualsiasi iniziativa analoga senza che vi sia prima un controllo sull'effettivo rispetto della normativa relativa ai contagi o, comunque, prima della disponibilità di apposite aree dedicate a tali attività economiche in cui si possa agevolmente rispettare le misure di sicurezza".

"Un nuovo lockdown - sostiene ancora il presidente dell'ente camerale crotonese - sarebbe insostenibile per l'economia del territorio e dell'intero Paese, sia per il costo sociale che economico che comporterebbe. Ci appelliamo, dunque, al senso di responsabilità di tutte le istituzioni affinché non si prendano decisioni avventate e chiediamo alla Prefettura ed alle Forze dell'Ordine di verificare il rispetto della normativa anticovid".