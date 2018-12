Camorra: arrestato boss del clan Orlando, latitante da 15 anni

NAPOLI, 27 NOVEMBRE - E' stato individuato e catturato dai Carabinieri il boss di camorra Antonio Orlando, latitante da 15 anni e inserito nell'elenco dei ricercati piu' pericolosi d'Italia. Orlando, 60 anni, e' stato prelevato nel suo covo in un appartamento a Mugnano, nel Napoletano. E' ritenuto il reggente del clan Orlando-Nuvoletta-Polverino nato dalla 'federazione' di tre gruppi tra i piu' potenti nell'hinterland a nord del capoluogo campano, decimato dagli arresti. I militari dell'Arma gli hanno notificato due ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso emesse dal gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.