Camorra: Libera, operazione Dia conferma mafie nel Nord Est

TRIESTE, 18 DICEMBRE - "L'operazione della Dia e' la conferma che le mafie sono presenti, insediate e fanno affari nel Nord Est e rappresenta per tutti una ragione di piu' per esserci con forza, impegno e corresponsabilita'. Le mafie hanno previsto, con innegabile lungimiranza, i cambiamenti prodotti dalla globalizzazione e si sono insediate, prima attraverso terzi poi acquisendo specifiche professionalita', nel mercato economico e finanziario, con una moltiplicazione dei profitti e dunque del potere". Cosi', in una nota, Francesca Rispoli, dell'ufficio di presidenza dell'associazione Libera, commenta l'operazione della Dia di Trieste contro clan di camorra che ha portato all'arresto di sette persone. "Dobbiamo guardarci dalla loro capacita' di mimetizzarsi e di agire sottotraccia. Prerogativa - aggiunge Rispoli - che hanno sempre avuto ma che in questi ultimi vent'anni hanno sviluppato come mai prima.

Questa presa di coscienza e' la premessa del contrasto alle mafie e alla corruzione. Per quanto efficaci, le sole misure repressive non basteranno infatti mai a eliminare il crimine organizzato nelle sue molteplici forme. Prima che un fatto criminale, le mafie sono un fenomeno che affonda le radici nelle smagliature del sistema sociale, negli abusi di potere, nella mancanza di senso civico. La vera forza delle mafie sta fuori dalle mafie. Non sarebbero cosi' potenti e ricche, le mafie, senza la cortina di cecita' e indifferenza di cui spesso le si circonda. Occorre allora una grande opera educativa e culturale perche' e' la cultura che sveglia le coscienze". La recente ricerca di LiberaIdee ha dimostrato come ancora e' lontana la consapevolezza delle presenza delle mafie e della corruzione nel Nord-Est: ben 4 cittadini intervistati su 10 ritengono la mafia "invisibile" e la considerano un fenomeno marginale e di scarsa rilevanza a livello locale-regionale.

L'impalpabilita' economica degli operatori mafiosi causa il rovesciamento dello stigma meridionale: le mafie non riguardano il Nord perche' non si registrano casi di omicidi mafiosi. Se le mafie non uccidono non esistono. Lo stesso per quanto riguarda la percezione della corruzione dove nel Nord Est il 44,6% degli intervistati valutano che la corruzione sia "poco diffusa" e addirittura "pressoche' assente" o "non sanno dare una risposta". Proprio nel Nord est, a Padova, Libera ha scelto di promuovere il prossimo 21 marzo la 24esima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie con con un percorso di avvicinamento che coinvolgera' tutto il Nord Est con un appuntamento nazionale di approfondimento 'Contromafiecorruzione Nord Est', che si svolgera' dal 1 al 3 febbraio 2019 a Trieste. (Agi)