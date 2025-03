Modulo dei Vvf dalla Calabria ai Campi Flegrei per assistenza e verifiche strutturali

Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria

Su disposizione del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco con sede al Viminale, un modulo di soccorso della colonna mobile regionale dei Vigili del fuoco della Calabria, in assetto sisma, è partito nella notte di venerdì dal comando di Cosenza alla volta del Comando di Napoli per l'emergenza Campi Flegrei.

Il modulo, composto da nove unità e tre mezzi, è impegnato già dalla giornata di ieri per verifiche strutturali, nonché assistenza alla popolazione e recupero di beni di prima necessità dalle abitazioni evacuate in quanto rese inagibili dal fenomeno bradisismico in atto.