Campionati europei Flag Football Junior a settembre a Grosseto!

Come già annunciato, sarà l’Italia ad ospitare, dall’8 all’11 settembre, alla Principina di Grosseto i Campionati Europei Junior di Flag Football. La formazione Under 15 difenderà così in casa il titolo continentale conquistato nell’ultima edizione disputata (2016).

Ha preso il via ufficialmente la scorsa settimana, con l’apertura delle iscrizioni da parte della Federazione Internazionale (IFAF) il percorso organizzativo che porterà la FIDAF e l’Italia ai Campionati Europei Junior di Flag Football, in programma dall’8 all’11 settembre a Grosseto.

Dopo la meravigliosa esperienza dei Campionati Europei U19 tackle di Bologna, quindi, la Fidaf torna a lavorare in ambito continentale, forte della candidatura vincente presentata nel 2019 e che avrebbe dovuto dar seguito all’evento nello sfortunato 2020. La pandemia ha bloccato, come ben noto, qualunque manifestazione nazionale ed internazionale, ma IFAF ha correttamente nei mesi scorsi riconfermato l’Italia quale Paese ospitante della rassegna continentale e i lavori del Comitato Organizzatore sono ripartiti.

Il 2021 si preannuncia un anno fondamentale per questa disciplina, con i Campionati del Mondo senior in programma dal 6 all’8 dicembre in Israele e, soprattutto, con l’inserimento del Flag Football nel programma dei World Games di Birmingham (USA) nel 2022, evento considerato la vera ‘anticamera’ dei Giochi Olimpici.

L’IFAF European Flag Football Youth Championships si giocherà nella splendida cornice della Fattoria La Principina di Grosseto, località ben nota agli appassionati per essere da tanti anni la sede delle finali dei nostri Campionati giovanili, ma anche per aver ospitato nel 2014 sia il Campionato Europeo di Beach Flag che il Campionato del Mondo di Flag Football.

Sono due le categorie ammesse, U15 e U17, sia maschili che femminili e la partecipazione è aperta a tutte le federazioni membre di IFAF. Il format del torneo dipenderà dal numero di squadre iscritte ma quel che è certo è che sarà un grande evento, che tornerà a puntare i riflettori sui migliori talenti del continente dopo 5 anni. L’ultimo Campionato Europeo di categoria, infatti, è stato disputato nell’agosto 2016 a Belgrado, con la Nazionale Italiana U15 che si è laureata Campione d’Europa e che, dunque, avrà la possibilità (pur naturalmente con altri attori…) di difendere il titolo in casa propria.

Oggi, dunque, vogliamo lanciare ufficialmente questo grande evento, usando lo slogan coniato ad hoc dal nostro Luca Correnti e che vogliamo ci accompagni lungo tutto il percorso:

#100%F-ECTIVE ovvero le tre ‘F’ che per noi contano, quelle di FLAG FOOTBALL – FUN – FAMILY – FEDERATIONS!