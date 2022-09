FIdaf. Campionati Flag Senior: i risultati della Week 1

Grande equilibrio in Prima Divisione, con partite tiratissime e squadre di vertice che hanno dato spettacolo. In Seconda Divisione, bottino pieno per Angels Pesaro, Minotaurs Torino e Bandits Caserta, in attesa dell’esordio del Girone C, la prossima settimana.

Nella Week 1 dei Campionati di Prima e Seconda Divisione, primo evento ufficiale FIDAF di questo sfortunato 2020, ha dominato la voglia di tornare a competere: grande entusiasmo, agonismo alle stelle e tanti punti segnati, con gli atleti che hanno dato per lo più prova di un’ottima condizione fisica, a dispetto delle poche settimane di preparazione avute a disposizione.

In Prima Divisione, livello tecnico elevatissimo, come ci si aspettava, e sfide di vertice terminate con scarti minimi o con il pareggio, come nel caso del ‘re-match’ della finalissima 2019, con i Campioni d’Italia in carica degli Arona 65ers costretti al 27 pari dai Leoni Basiliano. Arona chiude il primo Bowl di giornata in testa alla classifica, con 2 vittorie e un pareggio. Marines Lazio anch’essi subito protagonisti di questa prima giornata, con due vittorie e una sconfitta contro i Refoli Trieste, autori a loro volta di 3 ottime partite, due delle quali vinte per un solo punto rispettivamente contro Leoni e, appunto, Marines. Stesso score di 2-1 per i Raiders Roma, che chiudono però la prima giornata con una sconfitta importante contro Arona (25-54) dopo due incontri giocati ad altissimo livello contro Refoli e X Men Correggio, e per gli stessi X Men, a segno contro Warriors e Hedgehogs ma costretti alla resa dai Raiders. In questa prima classifica provvisoria seguono i Leoni (una vittoria, una sconfitta e un pareggio), Red Tigers (1-2), Warriors (0-2 una partita in meno) e Hedgehogs (0-3).

Questi i risultati ufficiali:

X-Men Correggio vs Warriors Bologna 41-40

Raiders Roma vs Refoli Trieste 32-31

Marines Lazio vs Red Tigers Ortona 38-18

X Men Correggio vs Hedgehogs Boschetto 32-24

Red Tiger Ortona vs Hedgehogs Boschetto 34-18

Leoni Basiliano vs Refoli Trieste 24-25

65ers Arona vs Warriors Bologna 54-32

65ers Arona vs Leoni Basiliano 27-27

Marines Lazio vs Hedgehogs Boschetto 26-12

X Men Correggio vs Raiders Roma 19-45

Marines Lazio vs Refoli Trieste 32-33

Raiders Roma vs 65ers Arona 25-54

Leoni Basiliano vs Red Tigers Ortona 24-19

Tre i campi impegnati in Seconda Divisione, con Angels Pesaro, Minotaurs Torino e Bandits Caserta mattatori di giornata e capaci di portare a casa bottino pieno. Punteggi decisamente meno ‘vicini’ rispetto alla Prima Divisione e tanti i TD segnati.

Di misura, invece, le vittorie dei Bandits a Roma, ma Week 1 a referto senza macchie, in attesa di vedere esordire i team del Girone C e tastare il polso alle altre squadre in lotta per il titolo e la promozione in Prima Divisione.

Questi i risultati:

Girone A

Pirates Savona vs Minotaurs Torino 21-37

Hammers MB vs Predatori GdT 32-40

Heroes Milano vs Bengals Brescia 48-32

Hammers MB vs Minotaurs Torino 26-33

Pirates Savona vs Heroes Milano 56-45

Predatori GdT vs Bengals Brescia 18-33

Bengals Brescia vs Minotaurs Torino 6-51

Heroes Milano vs Hammers MB 39-6

Pirates Savona vs Predatori GdT 43-27

Girone B

Angels Pesaro vs Hogs Reggio Emilia 14-6

Angels Pesaro vs Thunders Trento 36-27

Thunders Trento vs Hogs Reggio Emilia 39-45

Hunters Roma vs 92’ers Napoli 2-25

Hunters Roma vs Bandits Caserta 6-12

Bandits Caserta vs 82’ers Napoli 14-12

Ph. Credits: Leoni Basiliano