American Football. Campionati Tackle Jr. E coppa Italia: Preview settima giornata

Settima giornata e penultima di stagione regolare sia in ambito giovanile che in Coppa Italia. Nove le partite in programma per un weekend chiave ai fini dell’accesso ai Playoff.

Il programma più corposo in Under 15, dove Leocorni Bergamo, Seamen Milano e Panthers Parma scenderanno in campo per decidere gli equilibri del Girone B, dove le tre squadre sono attualmente appaiate al primo posto. Leocorni e Seamen si affronteranno nello scontro diretto domenica alle 13.00, al Lions Field di Bergamo, ‘remake’ della partita disputata lo scorso 20 novembre e vinta dal team che riunisce Lions, Daemons e Rhinos per 42 a 6. I Panthers riceveranno invece in casa i Giaguari Torino, all’ultimo impegno di stagione regolare e costretti a vincere con almeno 7 punti di scarto per continuare a sperare nell’accesso ai Playoff. Gli emiliani, a segno nella partita di andata lo scorso 13 novembre ma con un risultato molto stretto (18 a 12), dovranno per contro assolutamente far propria anche questa sfida, perché la prossima settimana li attenderà la partita contro i Seamen e arrivarci con la tranquillità di un’altra W a referto sarebbe oltremodo importante.

Sul fronte Girone A, riflettori su Firenze, dove i Guelfi primi in classifica dovranno affrontare lo scoglio Legio XIII, secondi con un record di 3 vittorie e una sconfitta, quella subita lo scorso 29 ottobre proprio al Guelfi Sport Center per 50 a 36. Uno sguardo al calendario e all’ultima giornata e appare chiaro che, se per i Guelfi i playoff siano ormai una pratica pressoché archiviata, diverso è il discorso per la Legio XIII, che avrà nel risultato della partita dei Vipers di questa settimana e nello scontro diretto contro Modena della prossima la chiave di lettura per il prosieguo del campionato. Le giovani Vipere emiliane, terze in classifica, affronteranno invece domenica, in casa, i Warriors Bologna, battuti per 30 a 6 lo scorso 20 novembre ma avversario contro il quale non è mai saggio abbassare la guardia, soprattutto se si vuole tenere accesa la speranza di concludere la stagione con un record positivo.

Passiamo al Campionato Under 18 dove Ducks Lazio e Giaguari Torino proveranno a fermare la corsa fin qui perfetta, rispettivamente, dei Guelfi Firenze e dei Leocorni Bergamo, due team che quest’anno stanno recitando il ruolo di assolute protagoniste nel panorama giovanile. Ma se ai Ducks, fermi sullo 0-4 in questa stagione, servirà un’impresa per battere in trasferta i fiorentini, diverso è il discorso per i Giaguari, secondi proprio alle spalle dei Leocorni nel Girone C e a riposo da 2 settimane. La partita di andata risale al 22 ottobre scorso, quando i torinesi persero in casa per 14 a 21 dopo un match equilibratissimo: di sicuro arriveranno a Bergamo pronti a restituire il “favore”, e ci aspettiamo una partita bellissima. Chiude il programma di questa categoria la sfida tra Panthers Parma e Skorpions Varese, rispettivamente terzi e quarti nel Girone C e con ambizioni un po’ diverse. I varesini, Campioni in carica, hanno abbandonato il sogno di poter difendere il titolo, complice un avvio di Campionato non molto felice e i tanti rookie schierati dal coaching staff in campo questa stagione. Speranze ancora vive, invece, per i Panthers, la cui corsa ai playoff passa però invariabilmente proprio da qui: il 20 a 0 rifilato agli Skorpions lo scorso 20 novembre conforta ma non consente sonni tranquilli, ma giocare in casa potrebbe aiutare non poco gli emiliani.

Due le partite in Coppa Italia, dove svetta il derby di Verona tra Redskins e Mastini. Terza e quarta nel Girone B, le due squadre si sono già incontrate nella Week 1 di questo torneo, dando vita ad uno scontro dominato dalle difese e chiuso dai Redskins per 8 a 0. Da allora, un’altra vittoria e due sconfitte per i pellerossa, e un record di 2-3 per i ‘cagnacci’ giallo-blu, sabato all’ultimo impegno di regular season. Sul fronte Girone A, tornano in campo i Seamen Milano, vera macchina da guerra per la seconda stagione consecutiva, che potrebbero nuovamente chiudere la regular season con un record immacolato. Di fronte si troveranno le Aquile Ferrara, team già affrontato e sconfitto per 49 a 0 e per di più in trasferta e questo non fa che complicare lo scenario degli estensi che, al Vigorelli, dovranno puntare all’impresa contro un team che, ad oggi, ha incassato solo 3 punti contro i 169 segnati…

Questo, dunque, il programma ufficiale:

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15 (Fase ad orologio Gironi A e B)

Domenica, 4 dicembre

h. 13.00 Leocorni Bergamo vs Seamen Milano

h. 13.30 Vipers Modena vs Warriors Bologna

h. 14.00 Panthers Parma vs Giaguari Torino

h. 15.00 Guelfi Firenze vs Legio XIII Roma

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18 (Fase ad orologio solo Girone C)

Sabato, 3 dicembre

h. 18.00 Guelfi Firenze vs Ducks Lazio

Domenica, 4 dicembre

h. 16.00 Leocorni Bergamo vs Giaguari Torino

h. 16.30 Panthers Parma vs Skorpions Varese

COPPA ITALIA (Fase ad orologio Girone B)

Sabato, 3 dicembre

h. 14.30 Redskins Verona vs Mastini Verona

Domenica, 4 dicembre

h. 16.00 Seamen Milano vs Aquile Ferrara

