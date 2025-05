Campionato International Cup “Gran Galà Giakam - Italia”, grande affermazione della Luciano International Team

Tempo di lettura: ~2 min

AVERSA. Nella giornata di domenica 11 maggio, la “Luciano international Team” ha preso parte al 17° Campionato International Cup “Gran Galà Giakam - Italia” (WKA - Asi), tenutosi presso il Palasport “William Ingrosso” di Taviano (Lecce).

La squadra, sponsorizzata dal marchio da combattimento “Leone” e da Edilcoperture di Lusciano, ha ottenuto il titolo di primo classificato ed il premio di società assoluta kickboxing, guadagnandosi l’accesso ai mondiali inglesi di ottobre 2025, in cui rappresenterà l’Italia.

A salire sul ring sono stati: Alessia Negrini, 16enne che diviene campionessa italiana nella disciplina kickboxing vincendo per K.O. entrambi i match ed ottenendo un cinturone italiano ed una coppa; Giancarlo Sartori, che a soli 10 anni conquista quattro cinture italiane e una coppa italiana, facendo la differenza in diverse categoria di kickboxing e kicklight come ormai succede da quattro anni a questa parte; Alice Caianiello di 16 anni che ottiene il cinturone italiano; Davide Capaldo che diventa campione italiano in kickboxing, vincendo il cinturone italiano con la categoria +80 kg; Giulia Bianco che a 10 anni, dopo appena un anno di palestra, diviene campionessa italiana in due categorie.

Grandi luci per il rientro sul ring del Maestro Daniele Luciano che, nella categoria kickboxing, si è laureato campione italiano 2025, ricevendo il cinturone italiano ed una medaglia d’oro. Il giovane aversano ha dedicato la vittoria all’amico scomparso prematuramente Marco Affinito.