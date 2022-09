Canadair e squadre VVF per domare due grossi roghi nel catanzarese (Foto e Video)

CATANZARO 21 AGO - I Vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere due vasti incendi di vegetazione nel comune di Conflenti ed in loc. Prisa nel comune di Gizzeria, in provincia di Catanzaro.

Nel comune di Conflenti sono al lavoro un Canadair e squadre VVF boschive con supporto di autobotte per rifornimento idrico, coordinate da un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del fuoco.

In località Prisa di Gizzeria l’incendio di bosco è fronteggiato da due Canadair e l'elicottero S64F "Aquila Rossa" in supporto alle squadre di terra. A coordinare le operazioni un Direttore delle operazioni di spegnimento del comando VVF di Catanzaro. Al momento nessun pericolo per le abitazioni in zona.