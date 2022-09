Candidatura di Roberto Occhiuto a Governatore Regione Calabria, ecco le reazioni. Leggi i dettagli

CATANZARO, 16 GIUG - Occhiuto, onorato per investitura, pronto a vincere

"Sono onorato per la decisione della coalizione di centrodestra che mi ha voluto indicare come candidato unitario per la presidenza della Regione Calabria. Ringrazio per la fiducia che stanno riponendo in me il presidente del mio partito, Forza Italia, Silvio Berlusconi, il coordinatore nazionale, Antonio Tajani, la responsabile dei rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli, e il coordinatore regionale azzurro in Calabria, Giuseppe Mangialavori.



Ringrazio ovviamente anche i leader di Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e gli amici delle altre formazioni della nostra area politica. Sono capogruppo alla Camera dei deputati di un grande partito, in tanti negli ultimi mesi mi hanno chiesto se fossi davvero convinto di lasciare un incarico nazionale così prestigioso per cimentarmi in questa difficile sfida.



Ma io ho scelto da tempo, ho scelto la Calabria. Sono pronto sin da subito a lavorare, con abnegazione e con entusiasmo, per una campagna elettorale che si preannuncia lunga ed appassionante. Da domani sarò impegnato per raggiungere questo obiettivo, per vincere le prossime elezioni regionali. Ce la faremo. Dimostreremo che la Calabria non è una terra ingovernabile e che i calabresi sono cittadini di serie A come quelli delle altre Regioni. Cittadini che chiedono opportunità, che vogliono essere messi nelle condizioni di lavorare e prosperare esaltando le bellezze e le ricchezze del nostro territorio. Una Calabria migliore è possibile. Faremo conoscere all'Italia intera una Calabria che nessuno si aspetta". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e candidato della coalizione di centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.

** Dichiarazione del sindaco Sergio Abramo:

“Ho accolto con estrema soddisfazione l’ufficializzazione della candidatura a governatore per il centrodestra di Roberto Occhiuto. Un politico al quale vanno riconosciute competenze e professionalità, e con il quale posso dire con orgoglio di aver condiviso un bellissimo percorso insieme, da consigliere regionale, che ricordiamo entrambi con piacere. Se la scelta del centrodestra è ricaduta su Roberto vuol dire che anche a livello nazionale la sua azione politica è stata apprezzata, come dimostrano gli importanti incarichi ricevuti in Parlamento all’interno di Forza Italia. Sono sicuro che saprà condurre al meglio la campagna elettorale e che in lui i calabresi vedranno una persona perbene capace di rilanciare la regione dopo le durezze di questo periodo contrassegnato dalla pandemia”.





*** Ronzulli, candidato è Occhiuto, ticket con Spirlì



"Per la Calabria il nostro candidato sarà Occhiuto in ticket con Nino Spirli". Così la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli al termine del vertice del centrodestra sulle prossime amministrative.

*** Berlusconi, Occhiuto vincerà e governerà bene



"Roberto Occhiuto, eccellente imprenditore e nostro bravissimo capogruppo alla Camera dei deputati, è il candidato del centrodestra alla guida della Regione Calabria. Sarà capace non solo di vincere le elezioni, ma anche di governare bene una Regione bellissima, che ha molte potenzialità inespresse. Non vedo l'ora di tornare in Calabria per dare il mio contributo. Forza, Roberto! Forza Calabria!". Lo scrive il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi su Facebook

*** Bernini (Fi), Occhiuto garanzia di buongoverno



"La candidatura del collega Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria è la scelta migliore e una garanzia assoluta di buongoverno. Gli faccio i complimenti a nome di tutto il gruppo di Forza Italia del Senato nella certezza che saprà proseguire nell'opera di modernizzazione della sua regione". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

*** Mandelli (FI), con Occhiuto competenza e buongoverno



Con l'indicazione di Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria, il centrodestra sceglie la competenza, le capacità e la continuità all'insegna del buongoverno. La sua candidatura è un'opportunità di crescita e sviluppo per la Regione e una garanzia per i suoi cittadini. Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli.

*** Gasparri, Occhiuto scelta migliore



"Roberto Occhiuto è la scelta migliore che si potesse fare per la Regione Calabria. La sua esperienza, il suo legame con il territorio sapranno proseguire il lavoro di rilancio e di valorizzazione già avviato. L'amore per la sua terra lo spinge a lasciare gli incarichi romani per tornare e dedicarsi completamente alla Calabria. Sono certo che i cittadini premieranno questa scelta che troverà anche molti di noi come sempre in prima linea per sostenerla". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia

*** Versace, Occhiuto è uomo giusto al posto giusto. "Scelta migliore per proseguire percorso di rinascita"



"Adesso è ufficiale, Roberto Occhiuto è il candidato presidente del centrodestra per la Regione Calabria. Roberto, che in questi mesi ha guidato il gruppo alla Camera, è l'uomo giusto al posto giusto". Lo sostiene, in una dichiarazione, Giusy Versace, deputata di Forza Italia. "In questi anni - aggiunge Versace - ho avuto modo di lavorare con lui e apprezzarne serietà e competenza. È la scelta migliore per proseguire il percorso di rinascita della nostra terra, già tracciato da Jole Santelli. Sarò al suo fianco, ed a quello di Nino Spirlì, candidato vicepresidente, nella campagna elettorale che, ne sono certa, ci porterà alla vittoria. I miei più sinceri auguri a Roberto, saprà essere all'altezza del compito che lo aspetta".



*** Carfagna, Occhiuto scelta giusta per regione



"In bocca al lupo a Roberto Occhiuto per la sua candidatura alla presidenza della Regione Calabria. L'amore per la sua terra, la determinazione e l'impegno che lo caratterizzano lo porteranno alla vittoria. Il centrodestra ha scelto la persona migliore per la Calabria". Lo dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.



*** Spirali, grazie a Matteo Salvini, mio impegno continua "Con Occhiuto condivideremo disegno presente e futuro migliori"



"Ringrazio Matteo Salvini che, ancora una volta, mi ha voluto dimostrare stima e affetto, senza dimenticare di riconoscere la mia lealtà al partito, la mia fedeltà alla nostra amicizia e l'impegno nel lavoro che sto svolgendo, grazie a lui e a Jole Santelli, per la mia regione in questo annus terribilis". E' quanto dichiara il presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, in corsa per la vicepresidenza in ticket con il candidato presidente della Regione Calabria per il centrodestra Roberto Occhiuto.

"Né le sorti avverse, né la pandemia - aggiunge Spirlì - hanno minato il progetto che tre grandi amici hanno disegnato, giorno dopo giorno, per questa terra, per questa gente di Calabria. Sarà un impegno, il mio, che continuerà un'azione istituzionale e amministrativa rivestita di umanità e di sentimento, irrinunciabili compagni di una vita diversa, ma fortemente radicata in questa terra. Con Roberto Occhiuto condivideremo il disegno di un presente e di un futuro sempre più nobili, sempre migliori. Per quanto mi riguarda, svolgerò il mio compito al massimo delle mie forze, portando nel cuore la famiglia, la Calabria e la fede".

*** Gallo, scelta Occhiuto migliore in percorso rilancio."In grado garantire governo solido, competente e capace"



"Roberto Occhiuto è l'uomo giusto al momento giusto, la scelta migliore per una Calabria impegnata in un percorso di rilancio che deve assolutamente proseguire". Lo afferma, in una dichiarazione, Gianluca Gallo, assessore regionale e coordinatore provinciale di FI a Cosenza. "Esperienza, onestà, capacità politica e di visione - prosegue Gallo - sono i requisiti che unanimemente vengono riconosciuti a Occhiuto: il bagaglio ideale per la nuova avventura da intraprendere insieme a tutte le forze di centrodestra per garantire alla Calabria un governo solido, competente e capace di disegnare e realizzare scenari di sviluppo e di riscatto. Da assessore regionale e da coordinatore di Forza Italia nella provincia più estesa e popolosa della Calabria formulo a Occhiuto gli auguri per la designazione e l'apprezzamento per la scelta d'amore da lui compiuta". "Sono sicuro che con la sua guida - sostiene ancora Gallo - in un clima di costante dialogo e confronto lontano anni luce dalla perniciosa litigiosità che caratterizza altri schieramenti, riusciremo a dare concretezza a programmi e intendimenti che definiremo con le altre forze di coalizione e che si riveleranno utili alla crescita della Calabria".

*** De Caprio, grande soddisfazione per scelta Occhiuto

"Personalità brillante, a lui tutto il nostro sostegno"



"È grande la soddisfazione per la scelta di un candidato di Forza Italia alla carica di governatore della Calabria". È quanto afferma il capogruppo di Forxza Italia in Consiglio regionale, Antonio De Caprio. "Negli ultimi anni - sostiene De Caprio - Forza Italia è cresciuta molto in Calabria. Un partito che si è contraddistinto in termini di consensi, rispetto alle altre regioni italiane, incarnando quei principi liberali tanto cari al presidente, Silvio Berlusconi. Nella nostra regione la compagine è unita e coesa. Ha sempre lavorato tanto sia dal punto di vista politico che amministrativo, ottenendo grandi risultati. A tal riguardo siamo contenti che la scelta del candidato governatore sia ricaduta sull'onorevole, Roberto Occhiuto, capogruppo forzista alla Camera dei deputati". "Non è stata una sorpresa. Era da mesi - prosegue il capogruppo di Fi alla Regione - che circolava il suo nome. Una guida per il partito. Una personalità brillante che ha saputo portare in Parlamento le istanze dei cittadini a livello nazionale e locale. A lui il nostro sostegno".

*** Tallini, Occhiuto espressione migliore centrodestra."Sua candidatura è naturale sbocco nostro percorso"



"L'indicazione di Roberto Occhiuto a candidato presidente della Regione, come ha appena annunciato il presidente Berlusconi, è il naturale sbocco di un percorso che abbiamo intrapreso, all'indomani della cocente sconfitta del 2014, assieme all'indimenticabile Jole Santelli. Quando tutti davano per finiti in Calabria il centrodestra e Forza Italia, siamo riusciti ad invertire la rotta conquistando i Comuni di Catanzaro e Cosenza, ma soprattutto avviando un'innovativa fase di elaborazione politico-programmatica". Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Domenico Tallini, coordinatore provinciale di Forza Italia a Catanzaro. "La grande assemblea di Lamezia Terme nell'aprile del 2019, con la presenza di migliaia di cittadini - prosegue Tallini - è stato il momento più alto di tale percorso.



Quella straordinaria manifestazione ha mostrato il volto migliore del centrodestra di governo, capace di parlare anche alle nuove generazioni e di aprire nuove prospettive in materia di ecologia, innovazione tecnologica, energie rinnovabili, economia della conoscenza. Fondamentale in quella fase l'apporto del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, di Jole Santelli, e non trascurabile il contributo del partito di Catanzaro che ho l'onore di guidare. Quel percorso riformista, moderno e innovativo, è stato interpretato dalla prima presidente donna della storia del regionalismo calabrese. Roberto Occhiuto ne è il naturale continuatore per cultura, capacità politica, intelligenza, visione moderna delle cose". "La sua non sarà una sfida facile. Per la Calabria - sostiene ancora Tallini - sarà l'ultima occasione. Roberto Occhiuto dovrà riuscire dove hanno fallito tutti i suoi predecessori (alla Santelli il destino non lo ha consentito), cambiare profondamente la burocrazia regionale, superare il commissariamento della sanità, modernizzare sul serio turismo e agricoltura. Rinunciando al suo ruolo nazionale, ha dimostrato di volere accettare fino in fondo questa sfida".