Cannabis Cassazione:legale coltivarla in piccole quantità

ROMA 27 DIC - Coltivare cannabis in casa in minime quantità non è reato, se destinato esclusivamente all'uso personale. Lo ha stabilito la Cassazione, in una sentenza depositata il 19 dicembre. "Ancora una volta la giurisprudenza fa le veci di un legislatore vigliacco: la strada è aperta, ora tocca a noi": così il senatore m5s Mantero.