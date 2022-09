A Soveria Simeri "Le sere di San Donato" con don Franco Bruno

Terzo appuntamento della rassegna culturale della Parrocchia "Santa Maria della Visitazione" con un evento di evangelizzazione in musica

SOVERIA SIMERI, 31 LUG - A Soveria Simeri, domenica 1 agosto, va in scena il terzo appuntamento de “Le sere di San Donato”, la rassegna culturale della Parrocchia “Santa Maria della Visitazione” di Soveria Simeri, con l’evento di evangelizzazione in musica di don Franco Bruno, “Canterò al Tuo nome”.



Sacerdote dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, con oltre 40 anni di esperienza pastorale, don Franco non è solo un parroco apprezzato per il suo stile semplice e amorevole, ma anche un prolifico cantautore, con centinaia di brani musicali all’attivo. Le sue canzoni, mentre disegnano ali di musica alla fede, raccontano la vita, narrano storie, innalzano all’altezza del canto sentimenti e stati d’animo che appartengono a ogni esistenza, aprendoli a un orizzonte di luce e di speranza. I suoi concerti non sono soltanto coinvolgenti esibizioni canore, ma veri e propri eventi di evangelizzazione e riflessione per quanti vi partecipano.



Per l’occasione, sarà accompagnato da tre brillanti musicisti catanzaresi: Angelo Guzzo (pianoforte e tastiere), Francesco Merante (chitarra) e Luciano Spagnolo (violino).



L’appuntamento è fissato alle 21.30, presso la Villa “Cecilia Faragò” di Soveria Simeri, per una serata che si preannuncia entusiasmante.