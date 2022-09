Carburanti e frodi fiscali, maxi sequestro GdF da 60 in Campania, Lazio, Emilia e Calabria

Carburanti e frodi fiscali, maxi sequestro GdF da 60 milioni. Coinvolte società Campania, Lazio, Emilia, Calabria e Sicilia

NAPOLI, 18 FEB - La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un maxi-sequestro di beni per 60 milioni di euro nei confronti di un'associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore dei carburanti.



I finanzieri del I Gruppo hanno operato, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti dei rappresentati legali di società, con sedi in Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. Nel luglio del 2019, nell'ambito della stessa operazione erano stati sequestrati oltre 7 milioni di litri di gasolio, scaricati nel porto di Napoli da una nave proveniente dalla Spagna - Cartagena - e battente bandiera maltese.

In aggiornamento