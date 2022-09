Card. Bassetti, famiglie sostenuto Paese in tempo pandemia. Messaggio al Pellegrinaggio nazionale Famiglie per la Famiglia

ROMA, 11 SET - "Giunti nei 20 Santuari mariani coinvolti nell'iniziativa, affidate le preoccupazioni, le paure, le speranze e i propositi delle famiglie italiane, che nel tempo durissimo della pandemia hanno testimoniato la bellezza dell'amore e il coraggio di andare avanti.



Pur in mezzo alle fatiche e al dolore, hanno continuato a sostenere il Paese, scoprendosi capaci di nuove forme di prossimità e di solidarietà. Hanno cioè sperimentato, proprio come recita il titolo che avete dato a questa iniziativa, 'nella comunione…la gioia'". Così il cardinale Gualtiero Bassetti nel Messaggio al 14/o Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia.