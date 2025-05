Carmelo Panella racconta la Torre del Baiolardo: il cuore medievale della Sila catanzarese (Video)

Torre del Baiolardo, il cuore medievale della Sila catanzarese.

di Carmelo Panella.

A pochi chilometri dal borgo di Taverna, lungo la strada che conduce ai villaggi di Racise e Mancuso, si ergono i maestosi ruderi della Torre del Baiolardo, conosciuta anche come Torrazzo. Un luogo intriso di storia, mistero e silenzio, dove il tempo sembra essersi fermato.

Un presidio normanno nella Sila Piccola.

Secondo le ricerche storiche, questa torre fu costruita intorno al 1064 per volontà di un nipote di Roberto il Guiscardo, soprannominato il Baiolardo, dal quale la struttura prende il nome. La posizione elevata e strategica serviva a controllare le vie di comunicazione tra l’altopiano silano e la costa ionica, fungendo da sentinella contro le incursioni saracene.

Architettura che resiste al tempo.

La torre, oggi in rovina, conserva ancora elementi che testimoniano la sua imponenza originaria: 42 merli, un solido muro di cinta e un corpo centrale cilindrico. Pare sia stata edificata sopra una preesistente torre bizantina e rinforzata in epoca medievale dai monaci dell'antica abbazia di Peseca, che avevano bisogno di difendersi dalle frequenti scorrerie costiere.

Tra abbandono e leggenda

Danneggiata da uno dei devastanti terremoti del XVIII secolo, la torre fu abbandonata e, nei decenni successivi, divenne rifugio per briganti. Oggi, quei ruderi si trovano immersi in una natura incontaminata, circondati da sentieri che profumano di resina e storia. Camminando nei pressi della torre, in totale silenzio, si ha l’impressione di percepire ancora l’eco delle vite che qui si sono intrecciate.

Un luogo da vivere, non solo da visitare.

La Torre del Baiolardo è un patrimonio nascosto ma straordinario. Anche se l’accesso non è ben segnalato, il luogo merita una deviazione. È l’ideale per chi ama scoprire luoghi autentici, lontani dal turismo di massa, in cui storia e natura si fondono in un’esperienza immersiva e profonda.

Carmelo Panella