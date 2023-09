Carmen Consoli E Marina Rei domani sera in concerto a Praia a Mare, evento clou dell’ “Estate Praiese”. Ingresso libero

Continua in Calabria l’estate dei grandi live: domani sera alle ore 21:30 “Fatti di Musica”, il festival del live d’autore diretto da Ruggero Pegna, sbarca a Praia a Mare (Cs) con il concerto di Carmen Consoli, feat. Marina Rei, evento fortemente voluto dal sindaco Antonino De Lorenzo per proseguire la lunga estate praiese, fiore all’occhiello della “Calabria Straordinaria” in cui ancora temperature e condizioni meteorologiche sono da vacanza e calda stagione.

Nella perla dell’alto tirreno calabrese, affacciata sulla magica Isola di Dino, il concerto si terrà in Piazza della Resistenza, una location a forma di grande Arena progettata appositamente per ospitare eventi musicali e di spettacolo. L’ingresso è libero.

Quello che andrà in scena è un live speciale, in cui Carmen Consoli, la “cantantessa” come amano chiamarla i suoi fan, eseguirà i suoi successi accompagnata alle percussioni dall’amica e collega Marina Rei. Un duo d’eccezione al femminile, da autentico evento, che ha incantato in tutte le date del tour per energia e carisma.

Cantautrice dal timbro vocale inconfondibile, la Consoli vanta ben 9 album in studio, 3 registrati dal vivo e numerosi riconoscimenti, tra i quali una Targa Tenco per il migliore album e il Riccio d’Argento di varie edizioni di Fatti di Musica, Premio ai Migliori Live dell’anno.

La tipologia di questo live prodotto da OtrLive srl, diversa da quello con i suoi abituali musicisti, mette in maggiore risalto la tecnica chitarristica raffinata e di ottimo livello della Consoli e quella di magnifica percussionista della Rei. Nella ricca scaletta, arriverà una sequenza di grandi successi, come Amore di Plastica, In bianco e nero, Parole di burro, Fiori d’arancio (in una bellissima versione chitarra e voce), Volevo fare la rock star, ed ancora Besame Giuda, L’ultimo bacio, Contessa miseria, Confusa e felice, tutti rivisitati in una veste più intima e coinvolgente. La seconda voce di Marina Rei, la sua batteria e l’uso degli effetti da parte di Carmen Consoli creeranno sonorità affascinanti che rendono davvero unico questo concerto.

“Questo concerto – afferma il sindaco De Lorenzo – è uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione. In Comune abbiamo ricevuto telefonate da tutto il Sud. Sono certo che sarà una serata indimenticabile, per la quale abbiamo appositamente curato uno speciale piano di accoglienza e sicurezza. Praia è pronta a vivere con entusiasmo questo grande evento musicale, gemma di una fitta programmazione che proseguirà fino ad ottobre, perché da noi l’estate continua!”.