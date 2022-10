In casa 76 kg di hashish e locale stoccaggio, 30enne in carcere

In casa 76 kg di hashish e locale stoccaggio, 30enne in carcere. Nel Bergamasco, arrestato un trentenne dai carabinieri

BERGAMO, 22 OTT - Più di 76 chilogrammi di hashish sono stati sequestrati dai carabinieri di Bergamo a casa di un trentenne italiano residente a Mozzo.

L'uomo era stato fermato per un normale controllo stradale mentre era alla guida di un suv in zona Boccaleone a Bergamo: il trentenne, con precedenti specifici, aveva in auto alcune dosi di hashish e marijuana e una dose di cocaina nascosta all'interno del calzino che indossava.

I militari hanno quindi perquisito la casa dell'uomo dove è stato trovato "un locale adibito allo stoccaggio della droga", spiegano i carabinieri, con 700 grammi di hashish trovati nella camera oltre agli ulteriori 76 chili. L'uomo è ora in carcere. (Ansa).