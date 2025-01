Casabona, Incendio alla Canna Fumaria: Vvf contengono le fiamme sul tetto

Incendio tetto Casabona (KR) : Questo pomeriggio squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Aldo Moro a Casabona per un incendio che, originatosi dalla canna fumaria, si stava propagando al tetto di un’abitazione di tre piani.

All’arrivo sul posto della squadra del distaccamento di Cirò Marina si notava che le fiamme partite dal caminetto, estendendosi nella canna fumaria, stavano interessando anche il tetto in legno della palazzina.

In supporto alla squadra di Cirò Marina interveniva anche l’autoscala della sede centrale di Crotone che dava la possibilità di operare sulle fiamme anche dall’alto, evitando il propagarsi delle fiamme all’intera abitazione ed a quelle vicine.

Non si registrano feriti. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale.