Caserta: “Il derby alle spalle, ora testa al Modena. Catanzaro pronto a sognare” (Video)

Alla vigilia della 31ª giornata di Serie B, Mister Vivarini Caserta analizza la sfida in trasferta contro il Modena, dopo una sosta utile a ricaricare le energie e riflettere sulla splendida vittoria nel derby contro il Cosenza.





«C’è stata l’euforia del derby, ma abbiamo avuto tempo per goderci quel momento. Ora la testa è sul Modena. Mancano otto partite e saranno tutte difficili. Come sempre, ragioniamo partita dopo partita», ha spiegato il tecnico giallorosso.





La squadra emiliana, nonostante un momento complicato e una tifoseria in contestazione, resta temibile, soprattutto in casa, dove non perde da fine settembre. Caserta non si fida: «Il Modena ha individualità importanti, da Palumbo – uno dei migliori della categoria – a Caso, Mendes e tanti altri. In casa sono molto più solidi. Non dobbiamo farci ingannare dal momento: sarà una gara dura».





Il Catanzaro, intanto, sogna. Con l’obiettivo salvezza centrato e un derby vinto, ora si inizia a parlare concretamente di play-off. Ma Caserta predica cautela. «L’obiettivo iniziale era consolidare la categoria, poi vincere il derby. Ora possiamo alzare l’asticella, ma senza ossessionarci con la classifica. Dobbiamo restare concentrati sulla prossima partita, perché il peso delle aspettative cresce, e le responsabilità aumentano. E noi dobbiamo isolarci da tutto questo».





Sul fronte formazione, alcune novità. Out Pontisso, tornano disponibili Pagano e Ilie. «Ilie ha giocato con la nazionale e sta bene, Pagano si è allenato bene. Ho diverse opzioni, anche Koulibaly. Sono tutti elementi validi, valuterò chi schierare». L’allenatore ha anche elogiato la crescita del giovane centrocampista rumeno: «Ilie è cresciuto tanto, ha dimostrato di poter partire titolare».





Spazio anche per un segnale forte verso il vivaio: convocato Cristian Aloisio, classe 2007, dall’Under 17. «Durante la sosta abbiamo lavorato con sei-sette ragazzi del settore giovanile. Si sono comportati benissimo, soprattutto dal punto di vista comportamentale, che per me conta più di quello tecnico. Aloisio è stato premiato per l’impegno, non è ancora pronto per la categoria, ma respirare l’aria della prima squadra fa la differenza».





Tra i rientri graduali, anche quello di Compagnon, finora condizionato da problemi al ginocchio. «Ora sta bene, ha alzato l’intensità e può essere utile a gara in corso. Non ha ancora il ritmo per partire titolare, ma è sulla buona strada».





Il Catanzaro si presenta alla sfida con il Modena con la consapevolezza di poter dire la sua nel rush finale. «Siamo tra le squadre più costanti del campionato, insieme a Parma, Como e Cremonese. Ma la chiave sarà sempre la stessa: continuità nelle prestazioni. Quando giochiamo bene, i risultati arrivano. E noi dobbiamo continuare così, senza guardare troppo avanti».





Caserta lo ripete come un mantra: «Una partita alla volta. Solo così si costruisce un sogno».