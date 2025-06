Catania, paura al porto: nave da crociera rompe gli ormeggi

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Catania, nave da crociera rompe gli ormeggi per il vento: due turisti finiscono in mare

CATANIA – Momenti di paura questa mattina al porto di Catania, dove una nave da crociera, spinta da un forte vento, ha rotto gli ormeggi proprio mentre alcuni passeggeri stavano per imbarcarsi. Due turisti, sorpresi dallo strappo improvviso, sono caduti in acqua sotto gli occhi increduli dei presenti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11, mentre la città etnea era sferzata da raffiche intense, che hanno messo a dura prova l’intero bacino portuale. La forza del vento ha provocato il cedimento delle cime che assicuravano l’enorme imbarcazione al molo, causando un improvviso movimento della nave.

Tempestivo l'intervento del personale di bordo e degli agenti della polizia, che, grazie all'uso di moto d'acqua, hanno raggiunto rapidamente i due turisti in difficoltà. Fondamentale anche il supporto della guardia costiera, che ha coordinato le operazioni di soccorso. I due malcapitati sono stati tratti in salvo e affidati alle cure del 118, intervenuto con un'ambulanza per verificare le loro condizioni di salute: fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita, riportando solo lievi contusioni e un grande spavento.

L’incidente ha provocato danni evidenti al molo, colpito dallo spostamento improvviso della nave. Sul posto sono già al lavoro i tecnici per valutare l'entità delle lesioni strutturali e garantire la sicurezza dell'area portuale.

Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente sarebbe da attribuire alle raffiche di vento particolarmente violente, che oggi stanno interessando la costa orientale della Sicilia. La capitaneria di porto ha avviato un'indagine per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La nave, il cui nome non è stato ancora reso noto, resterà in porto fino a nuove disposizioni. I passeggeri sono stati informati dell’accaduto e le operazioni di imbarco sono state momentaneamente sospese.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei porti, specialmente in condizioni meteo avverse, e che per fortuna non ha avuto conseguenze più gravi.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti