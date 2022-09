Catania: Spaccio di cocaina ed eroina, arrestato 27enne

CATANIA 26 DIC - La polizia ha arrestato ad Adrano, in provincia di Catania, il 27enne Fabio Castelli, accusato di detenzione ai fini di spaccio di eroina e di cocaina e detenzione illegale di munizioni da guerra. Gli agenti hanno atteso il rientro in auto del 27enne in compagnia di una donna rumena.

Eseguito il controllo hanno trovato in garage 200 grammi di cocaina e 50 grammi di eroina, gia' confezionata in vari involucri, oltre a un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Rinvenuta una busta in cellophane contenente 20 cartucce cal. 7,62 per fucile d'assalto AK-47 kalashnikov.