Catanzaro. 100 anni del maestro "U Ciaciu", domani l'omaggio dell'Amministrazione Comunale davanti al suo studio

Domani mattina alle ore 10.30, nel giorno in cui il maestro Saverio Rotundo “U Ciaciu” avrebbe compiuto 100 anni, l’Amministrazione Comunale con il sindaco Nicola Fiorita e l’assessore alla Cultura Donatella Monteverdi si ritroveranno in piazza Garibaldi davanti a quello che fu lo studio del maestro per omaggiare la memoria di un artista fortemente identificativo per la città e a cui i catanzaresi sono molto legati.

Insieme agli amministratori saranno presenti anche i famigliari dell’artista e alcuni rappresentanti dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, da sempre vicina all’attività professionale del maestro.