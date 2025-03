Catanzaro, al Museo del Rock incontro con Maurizio Vandelli, una delle icone del beat italiano

Lo hanno definito da sempre “Il Principe” per il suo portamento, ma per tutti è, ancora oggi, una delle icone del beat italiano. Maurizio Vandelli, giovedì 20 marzo alle ore 18, sarà ospite del Museo del Rock nel primo dei due appuntamenti che lo vedrà impegnato nella città di Catanzaro con la presentazione del suo libro/disco “Emozioni Garantite”, pubblicato da Azzurra Music, e il concerto, organizzato da Show Net di Ruggero Pegna, che si svolgerà il giorno successivo al Teatro Politeama.

In un periodo in cui la musica italiana viveva una fase di cambiamento, i primi anni Sessanta, Vandelli con la sua Equipe 84 e i Rokes e si contraddistinsero per i loro suoni tipici del beat e per una rivalità che faceva il verso a quella dei Beatles con i Rolling Stones, nata quando le due band condividevano il palco del Piper Club di Roma. Fu proprio in quel luogo cult della beat generation che l‘Equipe 84 iniziò la sua scalata verso il successo, mettendosi in evidenza anche per l’originalità degli arrangiamenti, caratterizzando un’epoca indimenticabile. Una conferma che arrivò al Cantagiro del 1966 che li vide aggiudicarsi la vittoria del Girone C, dedicata ai complessi, con “Io ho in mente te”.

Maurizio Vandelli era il leader di una band che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana. In quegli anni il Principe non fu solo il volto dell’Equipe 84 e la voce, ma la mente fervida di chi sapeva dare alla sua musica un tocco diverso e unico. Vandelli è riuscito ad andare oltre la musica beat dando un tocco personale a uno dei brani che fanno parte del grande canzoniere italiano: “29 settembre”, composta dall’accoppiata Lucio Battisti e Mogol.

Un incontro fortunato che continuò nel tempo, che rivivrà nei racconti che Maurizio Vandelli ricorderà al Museo del Rock, dialogando con Gian e rispondendo alle domande dei suoi fan, svelando particolari inediti e incontri memorabili, tra i quali quelli con John Lennon, Paul McCartney, Jimi Hendrix, Brian Jones, Anita Pallenberg, con la quale ebbe anche una breve storia d’amore.

Parole che saranno seguite dalla musica venerdì 21 marzo al Teatro Politeama, alle ore 21, nel concerto che vedrà Maurizio Vandelli eseguire alcune delle più belle canzoni di Lucio Battisti e del repertorio dell’Equipe 84, in quello che sarà un tuffo nel passato.