Catanzaro: al via il servizio civile universale, voluto dall’ex assessore Borelli, grazie all’accordo con UNPLI

Un’opportunità concreta per i giovani, ma con il rischio di non coprire tutti i posti disponibili

Il Comune di Catanzaro, in collaborazione con l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), ha ufficialmente avviato il Servizio Civile Universale all’interno della macchina comunale. Un’iniziativa che permetterà a 33 giovani tra i 18 e i 28 anni di impegnarsi in attività di valore sociale, formandosi professionalmente e contribuendo al miglioramento dei servizi comunali, in un contesto di risorse limitate e di crescente necessità di supporto amministrativo.

Si tratta di un traguardo importante, che si inserisce in un quadro più ampio di politiche giovanili e sviluppo locale, e che merita un riconoscimento particolare per chi ha reso possibile questo risultato. Tra questi, l’ex assessore Antonio Borelli, che nei suoi incarichi a Turismo, Marketing Territoriale, Patrimonio e Attività Economiche ha lavorato con determinazione per portare a casa questo accordo con l’UNPLI, creando opportunità per i giovani all’interno della pubblica amministrazione, nonostante le difficoltà di bilancio e le scarse risorse disponibili.

L’ex assessore Borelli è stato anche protagonista di una visione innovativa per l’economia di prossimità nell’Agenda Urbana, un altro progetto di grande valore per la città che, come spesso accade, non ha ricevuto la giusta menzione.

Oggi, con l’avvio di questo nuovo percorso per il Servizio Civile Universale, è doveroso riconoscere il lavoro di chi ha reso possibile un’iniziativa che rappresenta un’opportunità concreta per i giovani catanzaresi.

Poca diffusione, rischio posti vacanti

Nonostante la rilevanza del progetto, la scarsa diffusione dell’iniziativa rischia di compromettere il pieno successo dell’inserimento dei giovani. Ad oggi, la promozione del Servizio Civile Universale non ha raggiunto la visibilità necessaria per garantire la copertura totale dei 33 posti disponibili, con il concreto pericolo che alcune posizioni rimangano vacanti. Una mancanza di comunicazione che rischia di vanificare gli sforzi fatti per portare questa opportunità in città, lasciando inevase possibilità di crescita e formazione per i giovani catanzaresi.

Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 18 febbraio 2025, e si auspica un rapido intervento per diffondere maggiormente l’informazione, in modo che questa iniziativa non rimanga un’occasione sprecata.

Antonello Talerico Cand Sindaco: Consigliere comunale Forza Italia