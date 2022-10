Calcio. Serie C. US Catanzaro, al via l’esame Monopoli

MONOPOLI, 17 OTT. - I giallorossi si preparano per la sfida di martedì sera in programma alle ore 21:00 al Vito Simone Veneziani per l’impegnativa gara esterna in terra Pugliese, dove la squadra si trasferirà in seguito alla consueta rifinitura.

I ragazzi di Mr. Vivarini, reduci dalla vittoria casalinga in rimonta contro la Viterbese, giocheranno su un campo in erba sintetica che porta inevitabilmente con sé alcune insidie, consapevoli di quanto fatto a Torre del Greco due settimane fa, che ben ha portato alla compagine giallorossa.

Martinelli e compagni dovranno tenere alta la concentrazione tenendo conto che, da qui a breve, troveranno di fronte un calendario arduo (Juve Stabia, Avellino e Crotone) dove ci si giocherà molto e sarà necessario, dosare le energie sia fisiche che mentali.

Verosimilmente si opterà per un leggero turnover, senza stravolgere più tanto il credo della compagine tecnica la quale potrà fare affidamento anche sull’ultima scoperta Panos Katseris che ha ben figurato nei minuti finali della sfida contro la Viterbese senza far rimpiangere più di tanto Gabriele Rolando e Mario Situm fermi ai box, il primo sul punto di concludere la terapia in attesa di riprendere gli allenamenti col gruppo e il secondo in via precauzionale.

Sulle fasce spazio ancora a Tentardini, che ben ha fatto quando chiamato in causa adattandosi anche sul lato opposto per rientrare e crossare col mancino, e Vandeputte, una spina nel fianco delle retroguardie difensive specie se dirottato a sinistra nel puntare l’uomo o fornendo assist per le punte Biasci e Iemmello o per Sounas nei movimenti tra le linee agendo come mezz’ala di squilibrio o regista avanzato.

Il Monopoli, reduce dal pareggio a reti bianche sul campo della Turris, recupera Zaccaria Hamlili che rientra dalla Squalifica, mentre rimangono da valutare le condizioni di Marco Piccinni. Per ciò che riguarda la formazione, Mister Laterza dovrebbe optare per il consueto modulo 3-5-2 capace di garantire equilibrio e copertura dal punto di vista fisico, probabile dunque che le due squadre si affronteranno "a specchio".

A dirigere l’incontro Monopoli-Catanzaro sarà il sig. Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti sigg. Emanuele De Angelis della sezione di Roma 2 e Marco Lencioni della sezione di Lucca. Quarto ufficiale sarà il sig. Antonio Pio Pascuccio della sezione di Ariano Irpino.

Nella giornata odierna si segnala, inoltre, la notizia proveniente da Avellino secondo la quale Roberto Taurino viene sollevato dall’incarico di allenatore: Squadra affidata a Raffaele Biancolino nell’attesa di concretizzare presumibilmente i contatti avvenuti in settimana scorsa con Massimo Rastelli.

Gennaro Fregola