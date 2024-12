Catanzaro: Alfa Romeo Mito contro palo della luce, intervento dei vigili del fuoco su via Fiume Busento

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è impegnata su via Fiume Busento zona sud est della città per incidente stradale.





Una la vettura coinvolta: una Alfa Romeo Mito che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo andando ad impattare contro un palo della illuminazione pubblica.





A bordo della vettura il solo conducente che riportava leggere contusioni.





Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura in attesa della ditta di manutenzione della illuminazione pubblica.





Sul posto carabinieri e guardia di finanza per la viabilità e gli adempimenti di competenza.